ΚΚΕ: Η νέα εγκληματική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή - Real.gr

«Η νέα στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν είναι πράξη καταδικαστέα, εγκληματική και φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή» τονίζει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Οι αναφορές περί “προληπτικού” χτυπήματος, που αναπαράγουν και οι “ντουντούκες” του ευρωατλαντισμού στη χώρα μας, είναι γελοίες και προσχηματικές, όταν εδώ και μήνες είναι γνωστές οι προθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, για μεγάλης έκτασης επίθεση στο Ιράν. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει συγκεντρωθεί τεράστια αμερικάνικη δύναμη πυρός και εντείνεται η πολεμική προετοιμασία για την επιβολή των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών τους στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων και με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος τα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή, όπως είναι και οι πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν, να οδηγήσουν σε γενικότερη ανάφλεξη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”. Έχει διαθέσει τη βάση της Σούδας, άλλες υποδομές ως πολεμικό ορμητήριο οδηγώντας τον λαό και τη χώρα σε τεράστιους κινδύνους. Έχει μεγάλες ευθύνες, όπως και όλα τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού και της στήριξης της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος του Ισραήλ.

Είναι προφανές ότι μετά κι από αυτήν την εξέλιξη κάθε συμμετοχή της κυβέρνησης της ΝΔ με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ψευδεπίγραφο “ειρηνευτικό σχέδιο” των ΗΠΑ στη Γάζα θα ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ελληνικού λαού. Πρέπει να ματαιωθεί κάθε τέτοιο σχέδιο» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Τώρα χρειάζεται ο λαός μας να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, απαιτώντας να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα».