Quantcast
ΚΚΕ: Η νέα εγκληματική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή - Real.gr
real player

ΚΚΕ: Η νέα εγκληματική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή

12:40, 28/02/2026
ΚΚΕ: Η νέα εγκληματική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή

«Η νέα στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν είναι πράξη καταδικαστέα, εγκληματική και φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή» τονίζει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Οι αναφορές περί “προληπτικού” χτυπήματος, που αναπαράγουν και οι “ντουντούκες” του ευρωατλαντισμού στη χώρα μας, είναι γελοίες και προσχηματικές, όταν εδώ και μήνες είναι γνωστές οι προθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, για μεγάλης έκτασης επίθεση στο Ιράν. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει συγκεντρωθεί τεράστια αμερικάνικη δύναμη πυρός και εντείνεται η πολεμική προετοιμασία για την επιβολή των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών τους στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων και με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος τα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή, όπως είναι και οι πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν, να οδηγήσουν σε γενικότερη ανάφλεξη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”. Έχει διαθέσει τη βάση της Σούδας, άλλες υποδομές ως πολεμικό ορμητήριο οδηγώντας τον λαό και τη χώρα σε τεράστιους κινδύνους. Έχει μεγάλες ευθύνες, όπως και όλα τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού και της στήριξης της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος του Ισραήλ.

Είναι προφανές ότι μετά κι από αυτήν την εξέλιξη κάθε συμμετοχή της κυβέρνησης της ΝΔ με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ψευδεπίγραφο “ειρηνευτικό σχέδιο” των ΗΠΑ στη Γάζα θα ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ελληνικού λαού. Πρέπει να ματαιωθεί κάθε τέτοιο σχέδιο» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Τώρα χρειάζεται ο λαός μας να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, απαιτώντας να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved