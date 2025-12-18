ΚΚΕ: Κοινός αγώνας Ελλήνων και μεταναστών εργατών για έναν κόσμο όπου θα εκλείψουν οι αιτίες της μετανάστευσης - Real.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του «στέλνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και απευθύνει κάλεσμα συσπείρωσης για τα σύγχρονα δικαιώματα της εργατικής τάξης, σε όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στην χώρα μας».

«Στέλνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και κάλεσμα δύναμης και ελπίδας στους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, τους νέους που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης αλλά και τους πιο παλιούς, που ζουν και δουλεύουν στον “καπιταλιστικό παράδεισο” άλλων τόπων, αντιμέτωποι κι αυτοί με άδικες διακρίσεις και αποκλεισμούς, αλλά και με την κοροϊδία και την υποκρισία των ελληνικών κυβερνήσεων για την εξαγορά της ψήφου τους ή και την πρόκληση των διαφόρων προγραμμάτων “brain regain”, που όμως δεν μπορούν να κρύψουν την εργασιακή “ζούγκλα”» προσθέτει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του κόμματος.

«Το ΚΚΕ, όπως κάνει εδώ και πάνω από 100 χρόνια, παραμένει πιστό στην πάλη για το δίκιο του λαού και της εργατικής τάξης, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στην χώρα μας. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα, στους κοινούς αγώνες Ελλήνων και μεταναστών εργατών, για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Παλεύουμε για να ανοίξει ο δρόμος του σοσιαλισμού, για έναν κόσμο που θα εκλείψουν οι αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος των καπιταλιστικών κρίσεων και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που εκδηλώνονται με το αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους και της ολοένα πιο φθηνής εργατικής δύναμης στην παγκόσμια αγορά, με την ένταση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, με τον πόλεμο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ καλεί «σε αγωνιστική επαγρύπνηση και συναγερμό, γιατί οι ιμπεριαλιστές ξαναμοιράζουν τη γη και επαναχαράσσουν τα σύνορα με το αίμα των λαών» και επισημαίνει:

«Το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που στηρίζουν όλες οι αστικές δυνάμεις κάθε είδους απόχρωσης, σοσιαλδημοκρατικές νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές κυβερνήσεις, είναι συστατικό της πολεμικής προετοιμασίας, είναι επίθεση στα δικαιώματα όλης της εργατικής τάξης και των λαών. Προβλέπει τόσο την ένταση της καταστολής σε βάρος των κατατρεγμένων μεταναστών και προσφύγων όσο και την δημιουργία των μηχανισμών για την εισαγωγή φθηνών εργατικών χεριών χωρίς δικαιώματα. Αυτές τις κατευθύνσεις εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως με τον πρόσφατο ρατσιστικό και επαίσχυντο νόμο Πλεύρη που προβλέπει αθρόες φυλακίσεις χιλιάδων ανθρώπων, ακόμα και παιδιών, για το “έγκλημα” να είναι μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ την ίδια ώρα προωθεί διακρατικές συμφωνίες για την εξασφάλιση φθηνού εργατικού δυναμικού για λογαριασμό του κεφαλαίου.

Όμως, το Ellis Island, τα ταξίδια των Gastarbeiter, τα στρατόπεδα μεταναστών στην Αυστραλία κ.ά. είναι μελανές κηλίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Όπως μελανές κηλίδες που θα ακολουθούν όσους τα στήριξαν, είναι η σύγχρονη βαρβαρότητα των “κόμβων επιστροφής” και των συμφωνιών σύγχρονου δουλεμπορίου».

«Το μέλλον ανήκει στους λαούς. Στην πάλη για το σοσιαλισμό, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και ξεριζωμό» υπογραμμίζει το ΚΚΕ, καταλήγοντας, στην ανακοίνωσή του.