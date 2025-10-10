ΚΚΕ: Μόνο μέσα από τον συλλογικό αγώνα και τη διεκδίκηση μπορούν να εξασφαλιστούν υψηλής ποιότητας, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για όλους - Real.gr

Quantcast
ΚΚΕ: Μόνο μέσα από τον συλλογικό αγώνα και τη διεκδίκηση μπορούν να εξασφαλιστούν υψηλής ποιότητας, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για όλους

13:31, 10/10/2025
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το ΚΚΕ «εκφράζει τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές, στους φροντιστές τους, καθώς και στους εργαζόμενους του χώρου που δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα».

«Η φετινή θεματική που έχει επιλεγεί από τους αρμόδιους φορείς και έχει τίτλο «πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ανθρωπιστικές καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», αναδεικνύει ότι σε συνθήκες πολέμων, φυσικών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων οι ανάγκες για στήριξη πολλαπλασιάζονται, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν ανεπαρκείς. Οι πληγές από το Μάτι, οι πυρκαγιές στη Β. Εύβοια, τα Τέμπη, αλλά και η κατάσταση των προσφύγων, αποδεικνύουν τη γύμνια του αστικού κράτους που ως επίσημη πολιτική έχει την υποκατάσταση της φροντίδας από ΜΚΟ και τηλεφωνικές γραμμές. Την ίδια στιγμή, η υποκρισία των ιμπεριαλιστικών οργανισμών και των αστικών κυβερνήσεων περισσεύει: Μιλούν για «δικαίωμα στην ψυχική υγεία» την ώρα που συμμετέχουν σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, ανέχονται τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και αντιμετωπίζουν τις καταστροφές ως “μοιραία νομοτελειακά γεγονότα”» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και επισημαίνει:

«Οι πολεμικές συγκρούσεις, η φτώχεια και η ανεργία, η έλλειψη ουσιαστικής προστασίας των λαών από πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς δείχνουν το απάνθρωπο πρόσωπο του καπιταλισμού. Σε αυτό το έδαφος η ψυχική υγεία των εργαζομένων, των νέων, των οικογενειών πλήττεται σκληρά. Οι κρατικές δομές απαξιώνονται, το προσωπικό εξαντλείται, ενώ την ίδια ώρα ανθίζουν οι ιδιωτικές κλινικές και οι ΜΚΟ».

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας δεν μπορεί να αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά μια ακόμα ευκαιρία να αναδειχθεί ότι μόνο μέσα από τον συλλογικό αγώνα και τη διεκδίκηση μπορούν να εξασφαλιστούν πραγματικά υψηλής ποιότητας, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας για όλους» τονίζει, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

