ΚΚΕ: Να παρθεί πίσω εδώ και τώρα η απαράδεκτη δίωξη του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ - Real.gr

Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την απαράδεκτη δίωξη σε βάρος του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του σωματείου των λιμενεργατών της COSCO (ΕΝΕΔΕΠ), Μάρκου Μπεκρή, για την κινητοποίηση που είχε αποτρέψει τη μεταφορά πολεμικού υλικού από το λιμάνι του Πειραιά για τη σφαγή στη Γάζα».

«Η δίωξη αυτή, που έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την επιστροφή της αποστολής αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη, στην οποία συμμετείχε και ο Μ. Μπεκρής, επιχειρεί να ποινικοποιήσει τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, αλλά και την αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό για τον τερματισμό της κατοχής και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και επισημαίνει:

«Για άλλη μια φορά, φαίνονται τα εντυπωσιακά αντανακλαστικά της αστικής δικαιοσύνης και του περιβόητου “κράτους δικαίου” όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των συμφερόντων, των στρατηγικών επιλογών και συμμαχιών του κεφαλαίου. Την ίδια ώρα, σε άλλες πολύκροτες υποθέσεις, οι ποινικές ευθύνες των υπαιτίων, επιχειρηματιών και πολιτικών προσώπων, συγκαλύπτονται με κάθε τρόπο».

«Το ΚΚΕ στηρίζει τη δίκαιη απαίτηση δεκάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων του λαϊκού κινήματος, να παρθεί πίσω εδώ και τώρα η απαράδεκτη δίωξη», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.