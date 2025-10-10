Quantcast
ΚΚΕ: «Ο κ. Γεωργιάδης με τις γνωστές του προβοκάτσιες προσπαθεί να παρουσιάσει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών ως προϊόν θεωριών συνωμοσίας» - Real.gr
real player

ΚΚΕ: «Ο κ. Γεωργιάδης με τις γνωστές του προβοκάτσιες προσπαθεί να παρουσιάσει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών ως προϊόν θεωριών συνωμοσίας»

16:21, 10/10/2025
ΚΚΕ: «Ο κ. Γεωργιάδης με τις γνωστές του προβοκάτσιες προσπαθεί να παρουσιάσει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών ως προϊόν θεωριών συνωμοσίας»

«Ο κ. Γεωργιάδης με τις γνωστές του προβοκάτσιες και λαθροχειρίες προσπαθεί να παρουσιάσει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών ως προϊόν θεωριών συνωμοσίας. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι ο λαός και η νεολαία αγωνίστηκαν και εξακολουθούν να το κάνουν, για να έρθουν στο φως όλες οι πτυχές του εγκλήματος, για να αποκαλυφθούν οι αιτίες της σύγκρουσης και του θανάτου των 57 ανθρώπων, αλλά και για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενάντια στους φανερούς και αθέατους μηχανισμούς συγκάλυψης που έχει στήσει η κυβέρνηση, με αποκορύφωμα την προστασία των υπουργών της» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και επισημαίνει καταλήγοντας:

«Οι σκοπιμότητες στα διάφορα πορίσματα κρατικών και ευρωενωσιακών θεσμών, όχι απλά δεν απαλλάσσουν την κυβέρνηση, αλλά υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο τις ευθύνες της».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κ. Tσουκαλάς: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;

Κ. Tσουκαλάς: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;

15:35 11/10
Κίνα: «Νόμιμη άμυνα» τα αντίμετρα κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού

Κίνα: «Νόμιμη άμυνα» τα αντίμετρα κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού

15:30 11/10
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

15:25 11/10
Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

15:15 11/10
Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

15:00 11/10
Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

14:45 11/10
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «έκλεισε» φέτος τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων: «Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, εμάς και τα ζώα»

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «έκλεισε» φέτος τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων: «Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, εμάς και τα ζώα»

14:30 11/10
Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της-«Πρέπει να τιμωρηθεί…»

Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της-«Πρέπει να τιμωρηθεί…»

14:15 11/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved