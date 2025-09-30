Quantcast
ΚΚΕ: Ο Kυρ. Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ακόμα ένα ρεσιτάλ ψευδολογίας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε όλα τα θέματα - Real.gr
real player

ΚΚΕ: Ο Kυρ. Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ακόμα ένα ρεσιτάλ ψευδολογίας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε όλα τα θέματα

16:15, 30/09/2025
ΚΚΕ: Ο Kυρ. Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ακόμα ένα ρεσιτάλ ψευδολογίας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε όλα τα θέματα

«Η μόνη μάχη που έδωσε ο Κ. Μητσοτάκης ήταν η μάχη με την αλήθεια, καθώς επιδόθηκε σε ένα ακόμα ρεσιτάλ ψευδολογίας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε όλα τα θέματα», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την εισηγητική τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και επισημαίνει:

«–Το σχέδιο Τραμπ, που μετατρέπει τη Γάζα σε αμερικανικό προτεκτοράτο, ενταφιάζοντας κάθε προοπτική για ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, το βάφτισε “καλά επεξεργασμένο σχέδιο για την ειρήνη”…

–Την προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής, με πανάκριβους εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, τη βάφτισε “ανασύνταξη της αμυντικής λειτουργίας”…

–Τις τραγικές ελλείψεις υγειονομικών στο ΕΣΥ και εκπαιδευτικών στα σχολεία, έναν μήνα μετά το άνοιγμά τους, τις βάφτισε “βελτίωση της καθημερινότητας”…

Τελικά, το μόνο που του έχει απομείνει είναι να αναμασά τα ψίχουλα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ, χρησιμοποιώντας παραδείγματα που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, στη μάταιη προσπάθειά του να πείσει ότι αποτελούν “ενίσχυση του εισοδήματος” και “ανάχωμα στην ακρίβεια”».

«Οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες, που όντως “ακούν και σκέφτονται”, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα, ούτε από την κυβέρνηση της ΝΔ ούτε από τις προσπάθειες αναμόρφωσης του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος και με τη μαζική συμμετοχή τους στην αυριανή γενική απεργία θα απαντήσουν στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας, αλλά και σε όλα τα προκλητικά ψέματα της κυβέρνησης» καταλήγει το σχόλιο του ΚΚΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved