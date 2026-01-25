ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», της κυβέρνησης, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους - Real.gr

Quantcast
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», της κυβέρνησης, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους

20:45, 25/01/2026
«Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους, για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου και σε βάρος του ελληνικού λαού» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τα ευχολόγια για «σεβασμό του διεθνούς δικαίου», το οποίο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε επιδεικτικά στην περίπτωση της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ούτε φυσικά μπορεί να κρυφτεί πίσω από την απάτη της «σημασίας των διατλαντικών σχέσεων», τη στιγμή μάλιστα που η απειλή των ΗΠΑ σε βάρος της Γροιλανδίας στέφεται κατά «συμμάχου» χώρας» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Ο «νέος κόσμος που αναδύεται» είναι ο κόσμος των ακόμη πιο σφοδρών ανταγωνισμών και πολέμων για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα και ο ελληνικός λαός έχει κάθε συμφέρον να αγωνιστεί για την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτό το μακελειό» .

