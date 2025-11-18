ΚΚΕ: Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως «μη ρεαλιστικό» - Real.gr

«Στο γνωστό του μοτίβο, ο πρωθυπουργός απέδωσε τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα κυρίως σε “εξωγενείς” παράγοντες, αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν “μαγικές λύσεις” για αυτά και χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως “μη ρεαλιστικό”. Η διαφορά, όμως, ανάμεσα στον κυβερνητικό “ρεαλισμό” και τις “μαγικές λύσεις” βρίσκεται στις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης και τις κατευθύνσεις της ΕΕ που αποδέχονται και τα άλλα κόμματα και οι οποίες καθορίζουν τον διαθέσιμο “δημοσιονομικό χώρο” έτσι ώστε να βγαίνουν τα υπερπλεονάσματα, διαμορφώνουν την ενεργειακή πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε “κόμβο” για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, κάνουν τις μεταφορές και τις ταχυμεταφορές ακριβό εμπόρευμα κ.ο.κ.» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού».

«Επιπλέον, προφανώς πιεσμένος από τις δίκαιες κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών αγροτών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την καταβολή μέρους των επιδοτήσεων που τους οφείλονται και θυμήθηκε, μετά από 15 μήνες που η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων, την ανάγκη στήριξής τους, ανακοινώνοντας μια απροσδιόριστη “συμπληρωματική ενίσχυση”. Οι αγρότες, ωστόσο, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία χωρίς εισόδημα εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ, της ανυπαρξίας μέτρων προστασίας από τις ζωονόσους, εξαιτίας των συνεπειών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδήγησε και σε παύση πληρωμών, γι’ αυτό και συνεχίζουν τον συντονισμένο αγώνα τους, για να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν» αναφέρει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.