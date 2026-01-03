ΚΚΕ: Οι ΗΠΑ αιματοκυλούν και τη Βενεζουέλα - Ο λαός της θα νικήσει - Real.gr

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε «κατηγορηματικά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της.»

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΚΕ. του ΚΚΕ «η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο. Το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως στην 20ετή κατοχή των ΗΠΑ, το Αφγανιστάν μετατράπηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς.»

Όπως σημειώνεται, «το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στην χώρα του προς όφελός του και να δώσει αποφασιστική απάντηση στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ. Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της», καταλήγει η ανακοίνωση.