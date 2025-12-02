ΚΚΕ: Οι πανηγυρικοί του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν την άσχημη κατάσταση των εργαζομένων - απροκάλυπτη η συναίνεση του ΠΑΣΟΚ στην αντεργατική πολιτική - Real.gr

«Όσους πανηγυρικούς λόγους και να βγάζουν για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης, με ντεκόρ τους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, δεν μπορούν να κρύψουν την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι της χώρας ως συνέπεια της αντεργατικής πολιτικής που διαιωνίζεται και με το νέο νομοσχέδιο που θα έρθει» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τις δηλώσεις του Κυρ. Μητσοτάκη σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» και επισημαίνει:

«Και αυτό το νομοσχέδιο στόχο έχει να θωρακίσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που αυξάνονται σταθερά και απ’ την άλλη να κρατήσει καθηλωμένους τους μισθούς μέσω της αυστηρής κρατικής και εργοδοτικής παρέμβασης και της κατάργησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων ακόμη και για τον κατώτατο μισθό. Μάλιστα διαμορφώνεται η “νέα τρόικα” κυβέρνησης, επιχειρηματικών ομίλων και εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ, που θα ελέγχουν τους κλαδικούς μισθούς ώστε να μη θίγεται η κερδοφορία των εταιρειών».

«Η συναίνεση του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την αντεργατική πολιτική είναι απροκάλυπτη και επιβεβαιώνεται από την πρεμούρα των στελεχών του στη ΓΣΕΕ και σε άλλους εργοδοτικούς φορείς να τη στηρίξουν. Η πολιτική λύση σε αυτόν τον αντεργατικό οδοστρωτήρα βρίσκεται στους μεγάλους αγώνες που συγκλονίζουν την Ελλάδα και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ενάντια στην πολιτική της λιτότητας και της εκμετάλλευσης, διεκδικώντας δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια, για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 7ωρο – 5ημερο – 35ωρο, με μεγάλους αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ