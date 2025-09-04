ΚΚΕ: Το τερατούργημα για το 13ωρο απορρίπτεται - Το φυλλάδιο - Real.gr

«Το τερατούργημα για το 13ωρο απορρίπτεται. Τον 21ο αιώνα είναι ρεαλιστικό: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς & Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» υπογραμμίζει το ΚΚΕ σε Φυλλάδιο που δημοσίευσε και επισημαίνει:

«Σήμερα την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των επιστημονικών επιτευγμάτων μπορεί να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος.

Κάθε εργαζόμενος παίρνει τώρα μία μεγάλη ευθύνη για τον ίδιο, την οικογένειά του, τα παιδιά του! Δε θα αφήσουμε τη ζωή μας να γίνει ατελείωτη βάρδια εργασίας για να βγάζουν αμύθητα πλούτη οι εκμεταλλευτές!

Η δύναμη του εργαζόμενου λαού είναι στον οργανωμένο αγώνα!».

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, «το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει:

-13ωρη δουλειά στον ίδιο εργοδότη.

-Διευθέτηση ωραρίου σε ετήσια βάση – εξαντλητική εντατικοποίηση.

-Συμβάσεις 2 ημερών τη βδομάδα, για να σε χρησιμοποιεί ο εργοδότης «όποτε τον βολεύει».

-Κομμάτιασμα της άδειας σε λίγες μέρες τη φορά, ανάλογα με το πότε βολεύει το αφεντικό και όχι τον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

-Υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία.

-Ευέλικτη προσέλευση έως και 2 ώρες από την έναρξη της βάρδιας – αφαίρεση «χρόνου προετοιμασίας» από τον εργάσιμο χρόνο.

-Κατάργηση των προσαυξήσεων ασφάλισης για υπερωρίες/νυχτερινά».

Στο Φυλλάδιο γίνεται αναλυτική αναφορά για το “φθάσαμε στο 13ωρο» με βάση την Οδηγία 2003/88 της ΕΕ που προέβλεπε «13ωρη δουλειά – 11ωρη υποχρεωτική ανάπαυση. “Δυνατότητα” για δουλειά έως και 6 µέρες – 78 ώρες την εβδοµάδα» κατ τους διαδοχικούς νόμους των κυβερνήσεων, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της τωρινής κυβέρνησης της ΝΔ.

«Το νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης της ΝΔ είναι η κορύφωση της συνεχούς επίθεσης από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και 30 χρόνια, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ» αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

Στο Φυλλάδιο γίνεται εκτενής αναφορά στους «μύθους και τις αλήθειες για το νέο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης και υπογραμμίζεται ότι «στην κανονικότητα της εκμετάλλευσης συναινούν όλοι …πλην ΚΚΕ» με συγκεκριμένες αναφορές στην στάση των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή κατά την ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν στον εργάσιμο χρόνο.

«Αντίστοιχα, οι δυνάμεις των ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, που συγκροτούν την πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ υπονόμευσαν τους αγώνες των εργαζομένων ενάντια στους νόμους που έστρωσαν το έδαφος στο τωρινό, αισχρό νομοσχέδιο» σημειώνει το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση παίρνει συγχαρητήρια από την ΕΕ για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και η βολική αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.) περιγράφει την ΕΕ ως “παράδεισο δικαιωμάτων”!

Η κανονικότητα της ΕΕ και του συστήματος είναι το “πρόβλημα” για την εργατική-λαϊκή πλειοψηφία! Αυτό το “πρόβλημα” υπερασπίζονται με πάθος παλιοί και νέοι σωτήρες, η κυβέρνηση της ΝΔ, τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας αλλά και όλοι αυτοί που υπηρετούν σενάρια rebranding όχι μόνο προσώπων αλλά και αυταπατών».

Το ΚΚΕ εξηγώντας ότι «ο χρόνος εργασίας δεν είναι ένας αριθμός» υπογραμμίζει ότι «ο χρόνος μας (για αυτούς) είναι χρήμα! Για εμάς, όμως, είναι η ζωή μας!».

«Δε θα αφήσουμε να κανονικοποιηθεί η εξόντωσή μας! Είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές!

Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα, που έχει ήδη απορριφθεί από το σύνολο των εργαζομένων. Καλούμε κάθε εργαζόμενο να οργανωθεί στο σωματείο του, να μιλήσει με τους συναδέλφους του, να πάρει θέση στον συλλογικό αγώνα, διεκδικώντας:

-7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς.

-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

-Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έφεραν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.

-Κατάργηση της δουλειάς την Κυριακή.

-Μέτρα υγείας &ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

-Μόνιμη &σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη, σύγχρονα δικαιώματα.

-Αποκλειστικά Δημόσιες και Δωρεάν κοινωνικές υποδομές (υγεία, παιδεία, παιδικοί σταθμοί, φροντίδα ηλικιωμένων)» τονίζει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Πραγματική ελευθερία σημαίνει αγώνας για την κατάργηση της μισθωτής σκλαβιάς, για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό!

Σήμερα, με την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δουλεύουμε λιγότερο και να ζούμε περισσότερο, με σύγχρονα δικαιώματα! Να έχουμε δουλειά με σταθερό εργάσιμο χρόνο, που να μας «γεμίζει» και να μη μας «αδειάζει» ψυχικά και σωματικά. Να έχουμε δημιουργικό ελεύθερο χρόνο για ανάπαυση, αναψυχή, άθληση, πολιτισμό, για τους φίλους και τις οικογένειές μας, για τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Εμπόδιο σ’ αυτό μπαίνει η καπιταλιστική εξουσία και ιδιοκτησία, τα κέρδη των λίγων σε βάρος της ζωής των πολλών.

Ο σοσιαλισμός είναι η κοινωνία που καταργεί την εκμετάλλευση, κάνοντας κοινωνική ιδιοκτησία τη γη, τα εργοστάσια, τα λιμάνια, τις μεγάλες επιχειρήσεις και βάζοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Η ζωή που μας αξίζει προϋποθέτει οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγουν.

Με το ΚΚΕ ανοίγουμε τον δρόμο για να νικήσει ο λαός!».

KKE_ergatiko