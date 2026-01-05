ΚΚΕ: Βασικός υπεύθυνος για το black-out στα αεροδρόμια είναι η κυβέρνηση και η πολιτική που θυσιάζει την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους - Real.gr

«Έχει περάσει μια ολόκληρη μέρα και αντί η κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις αιτίες του black-out στην αεροπλοΐα, επιδίδεται, κατά την προσφιλή της τακτική, σε ανέξοδες υποσχέσεις περί “εκσυγχρονισμού των συστημάτων” και λεονταρισμούς περί “απόδοσης ευθυνών”» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του με αφορμή «τις δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών» και προσθέτει:

«Ο βασικός υπεύθυνος, όμως, είναι η ίδια η κυβέρνηση και η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους, αγνοώντας όλες τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, των εργαζομένων στα αεροδρόμια και του ίδιου του ΚΚΕ, για τις απαρχαιωμένες υποδομές και τις ελλείψεις σε προσωπικό και άλλα μέσα».