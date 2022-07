ΚΚΕ: «Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής, μονιμοποιούνται αυξήσεις φωτιά για τον λαό»

«Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής - Μονιμοποιούνται αυξήσεις φωτιά για τον λαό!» τιτλοφορείται Φυλλάδιο που κυκλοφόρησε σήμερα το ΚΚΕ.

Όπως επισημαίνει, «η κατάργηση εκ μέρους της κυβέρνησης της ρήτρας αναπροσαρμογής δεν σημαίνει ανακούφιση από τους λογαριασμούς - φωτιά που έρχονται κάθε μήνα στα σπίτια μας...

Αυτό δείχνουν οι ανακοινώσεις των ομίλων – “προμηθευτών” της Ενέργειας που διαμορφώνουν τα ονομαστικά οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο κοντά στα 50 λεπτά ανά κιλοβατώρα, δηλαδή με χρεώσεις από ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΕΣ έως 5 και 6 φορές παραπάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα!

Οι “προμηθευτές” σε συμφωνία με την κυβέρνηση ανακοινώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την τιμή ανά κιλοβατώρα και έτσι:

--Οι όμιλοι ενσωματώνουν απευθείας στα τιμολόγια την ρήτρα που έχει καταργηθεί

--Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι κατάργησε την ρήτρα αναπροσαρμογής!»

«Τα μέτρα “στήριξης” της κυβέρνησης της ΝΔ χρηματοδοτούν ξανά τους ομίλους και αποτελούν κοροϊδία για τον λαό!» αναφέρει το ΚΚΕ, καθώς, όπως σημειώνει, «η κυβέρνηση καλύπτει για λογαριασμό των παρόχων το μέρος των λογαριασμών που δεν θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να εξοφληθούν από τα λαϊκά νοικοκυριά και "επιστρέφει" από τη φοροληστεία του λαού τα διάφορα... pass κοροϊδίας!»

«Χρηματιστήριο ενέργειας + Εμπόριο ρύπων + "Πράσινη" μετάβαση + Kυρώσεις = ακρίβεια για τον λαό!» αναφέρει στη συνέχεια το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Αυτήν την πολιτική υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας την αντίστοιχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με τη συμφωνία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ!

Από κοινού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ψήφισαν πριν από μερικές μέρες στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο ενσωματώνεται Οδηγία της ΕΕ που “επικαιροποιεί” και “εκσυγχρονίζει” το καθεστώς των άδικων ειδικών φόρων κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα “ενεργειακά προϊόντα”, δηλαδή των φόρων που εκτινάσσουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και την ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης!».