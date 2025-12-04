Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά για άμεση σύγκληση Επιτροπής Θεσμών και ακρόαση του Σταμάτη Τρίμπαλη - Real.gr

Quantcast
20:45, 04/12/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Τα τρία κόμματα ζητούν να διαλευκανθούν τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κοινό αίτημα κατέθεσαν βουλευτές από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για έκτακτη σύγκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να κληθεί σε ακρόαση ο Σταμάτης Τρίμπαλης και να διαλευκανθούν τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην επιστολή που απέστειλαν προς το προεδρείο της Επιτροπής Θεσμών, αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Στην συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2025 του δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο μάρτυρας κ. Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, κατά την ένορκη κατάθεση του, δήλωσε ότι πριν την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις.

Συνεπώς, στην ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, προέκυψε με ένορκη κατάθεση ότι ο μάρτυρας κατέθεσε ψευδή στοιχεία στην Βουλή, παραπλανώντας την εξεταστική επιτροπή σε συνεργασία με μέλη της επιτροπής. Το γεγονός αυτό εγείρει εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα για τη συνολική λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, αλλά και προσβάλλει βαθύτατα το θεσμό της Βουλής, απαξιώνοντας τον κοινοβουλευτισμό στα μάτια των πολιτών».

«Προκειμένου να διαλευκανθούν τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, οι υπογράφοντες Βουλευτές αιτούμαστε την έκτακτη σύγκληση, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθεί προς ακρόαση, ο Σταμάτης Τρίμπαλης», καταλήγουν οι επτά βουλευτές των τριών κομμάτων που υπογράφουν το αίτημα.

