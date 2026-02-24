Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να συσταθεί προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη - Real.gr

Κοινό κείμενο γνώμης προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε μια κίνηση η οποία ανοίγει συζήτηση για κοινή πολιτική πορεία των δύο κομμάτων.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Όσον αφορά στο κείμενο , τα δύο κόμματα επιλέγουν μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «βαθιά πολιτική υπόθεση» αποδίδοντας σαφείς πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες στους πρώην Υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη .

Σύμφωνα με το πόρισμα, τα στοιχεία που προέκυψαν περιγράφουν μια συστηματική πρακτική τεχνητής δημιουργίας «επιλεξιμότητας», παράκαμψης ελεγκτικών μηχανισμών και διανομής κοινοτικών ενισχύσεων σε εικονικούς ή μη δικαιούχους αποδέκτες.

Η ζημία, όπως εκτιμάται, ενδέχεται να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, πλήττοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους πραγματικούς αγρότες που στερήθηκαν πόρους.

Το κοινό πόρισμα επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες αστοχίες, αλλά για πρακτική με «διοικητική συνέχεια και πολιτική ανοχή». Δημόσια γη φέρεται να αξιοποιήθηκε ως μηχανισμός κατανομής ενισχύσεων, ενώ – κατά την αντιπολίτευση – οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδυναμώθηκαν και οι προειδοποιήσεις δεν οδήγησαν σε ουσιαστική θεσμική θωράκιση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη . Μολονότι στα συμπεράσματα του κειμένου τονίζεται ότι διερεύνηση των ποινικών ευθυνών δεν αποτελεί αντικείμενο του πορίσματος στο ίδιο κείμενο οι βουλευτές των δύο κομμάτων δείχνουν πως έχουν κάνει ποινική αξιολόγηση των στοιχείων καταλήγοντας μάλιστα σε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά Βορίδη – Αυγενάκη

Για τον Μάκη Βορίδη επισημαίνεται ότι κατά τη θητεία του (Ιούλιος 2019 – Ιανουάριος 2021) δεν διασφαλίστηκε ουσιαστική εποπτεία, ούτε επιβλήθηκαν αποτελεσματικοί έλεγχοι που θα ανέκοπταν τη δημιουργία τεχνητών προϋποθέσεων λήψης ενισχύσεων.

Αντίστοιχα, για τον Λευτέρη Αυγενάκη (Ιούνιος 2023 – Ιούνιος 2024) αναφέρεται ότι δεν προχώρησε σε εξυγίανση του πλαισίου, ενώ καταγράφονται – σύμφωνα με το πόρισμα – πιέσεις για αποδεσμεύσεις μπλοκαρισμένων ΑΦΜ και πληρωμές, παρά την εκκρεμότητα ελέγχων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά επιμένουν στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος των δύο πρώην υπουργών, βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, για:

Συνέργεια σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προκύψει κατά την προκαταρκτική εξέταση.

Το κοινό πόρισμα επεκτείνει την κριτική του στο μοντέλο διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», το οποίο έχει ταυτιστεί πολιτικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την επιχειρηματολογία των δύο κομμάτων, η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και ο κεντρικός συντονισμός από το πρωθυπουργικό γραφείο συνεπάγονται και συγκεντρωμένη πολιτική ευθύνη. Θέτουν, μάλιστα, δύο εναλλακτικά ενδεχόμενα:

Είτε υπήρχε γνώση των αδυναμιών και των κινδύνων δημοσιονομικών διορθώσεων χωρίς παρέμβαση.

Είτε δεν υπήρχε γνώση, γεγονός που – όπως σημειώνουν – αποδομεί το αφήγημα της απόλυτης κεντρικής εποπτείας.

«Όταν η εξουσία συγκεντρώνεται, συγκεντρώνεται και η λογοδοσία», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά υπογραμμίζουν ότι στάθηκαν «με συνέπεια και τεκμηρίωση» καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, αναδεικνύοντας – όπως υποστηρίζουν – τα κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας και τις πολιτικές ευθύνες.

Ξεκαθαρίζουν, τέλος, ότι η κατάθεση του πορίσματος δεν αποτελεί το τέλος της υπόθεσης. Δηλώνουν πως θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν όλες τις διαστάσεις του ζητήματος – πολιτικές, θεσμικές και ενδεχομένως ποινικές – επιμένοντας στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος.

«Η Δημοκρατία δεν συμβιβάζεται με σκιές», σημειώνουν, τονίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και όχι σιωπή.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη η πορισματική γνώμη