Κοινό μήνυμα Μητσοτάκη και ΕΛΚ: Δεν θα δεχτούμε την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι σταθερά έτοιμη για διάλογο, καθότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις θέσεις της, όμως πραγματικός διάλογος δεν νοείται υπό το καθεστώς απειλών ή παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες, ανάμεσά τους όλοι οι Αντιπρόεδροι της ΚΟ του ΕΛΚ, εξέφρασαν την ομόθυμη στήριξή τους στις ελληνικές θέσεις. Η ΚΟ της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι «η Τουρκία ακολουθεί μία επεκτατική πολιτική που αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή».

Today we welcome Greek Prime Minister @kmitsotakis to our Group meeting. We will not accept that #Turkey is pursuing an expansionist policy, destabilising the entire region. We firmly stand with #Greece and #Cyprus in defending their borders and territorial waters. #EastMedpic.twitter.com/1WPKmm0xuZ