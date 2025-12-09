Κόκκαλης στον Realfm 97,8: «Ο πρωτογενής τομέας ξεπερνάει και τα κόμματα – Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά, όχι μόνο λόγια» - Real.gr

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα μίλησε ο Βασίλης Κόκκαλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Ο Βασίλης Κόκκαλης τάχθηκε υπέρ μίας συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Νομίζω ότι είναι εφικτή η συνάντηση και πρέπει να γίνει άμεσα αυτή η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων των αγροτών. Εμείς επικροτούμε οποιαδήποτε πράξη είναι προς τον διάλογο και εγώ προσωπικά ξέκαθαρα», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Και συνέχισε: «Από εκεί και πέρα όμως θα διαφωνήσω ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση όπως είπε ο Πρωθυπουργός. (…) Υπάρχει εκπροσώπηση όπως υπάρχουν και συγκεκριμένα αιτήματα».

«Νομίζω θα πρυτανεύσει η λογική και θα γίνει διάλογος αλλά έχουν δίκιο οι αγρότες που λένε ότι η συνάντηση πρέπει να είναι με τον Πρωθυπουργό με βάση τα αιτήματα που θα στείλουν και να γίνει άμεσα και η κυβέρνηση να είναι έτοιμη, όχι υποσχέσεις, για να τους πει για το κόστος παραγωγής, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για τον κανονισμό του ΟΛΓΑ τι ακριβώς θα κάνει τους επόμενους μήνες» ανέφερε ο Βασίλης Κόκκαλης.

«Το πρόγραμμα ΓΑΙΑ το οποίο ανακοινώθηκε με τις περσινές διαμαρτυρίες ήταν σε θετική κατεύθυνση ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, όμως, πολλοί απεντάχθησαν λόγω χρεών από αυτό το πρόγραμμα. Οι αγρότες σήμερα τι ζητάνε; Ζητάνε να επανενταχθούν όλοι, μην ξεχνάτε ότι είχαμε ‘Daniel’, ότι είχαμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας πολλές καταστροφές. Αλλά να σας πω κάτι δομικό που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση: να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον στους επαγγελματίες αγρότες, την δυνατότητα να έχουν από ένα φωτοβολταϊκό, να μην πληρώνουν το ρεύμα. Να συμψηφίζουν αγροτικά – φωτοβολταϊκά. Λίγοι αγρότες, σχεδόν 400 άτομα, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα – το οποίο είναι φιλόδοξο- αγροτικά φωτοβολταϊκά», σημείωσε.

«Ο πρωτογενής τομέας ξεπερνάει και τα κόμματα. Αν θέλουμε να έχουμε κτηνοτρόφους, αν θέλουμε να έχουμε παραγωγούς για όφελος των καταναλωτών πάνω από όλα, για εμάς τους ίδιους, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά, όχι μόνο λόγια, και υπάρχουν δυνατότητες», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

