«Κόλαση» στη Βουλή μεταξύ Λαζαρίδη και Κωνσταντοπούλου - Συνεχείς οι διακοπές στη συνεδρίαση λόγω έντασης - Real.gr

Συνεχή επεισόδια στιγματίζουν τη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής. Η ένταση έχει χτυπήσει «κόκκινο» με το προεδρείο της εξεταστικής να περιορίζεται απλώς στο να διακόπτει συνεχώς τη συνεδρίαση μήπως και επιβάλλει την τάξη.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η κατάσταση βγήκε εκτός ορίων όταν ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης έφερε στην εξεταστική το ζήτημα του φορέα «Δικαιοσύνη για Όλους» ζητώντας από την κα Κωνσταντοπούλου να πει αν έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτή τη ΜΚΟ , αν την έχει συμπεριλάβει στο πόθεν έσχες της και αν τηρεί τη νομιμότητα σε σχέση με την κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα.

«Αν η Νέα Δημοκρατία εννοεί τον φορέα "Δικαιοσύνη για Όλους", σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας . Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με την διαχείριση της, παρά μόνο με την ίδρυση της. Αυτό που γίνεται είναι απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία το πρωί είδε την ασυλία της να αίρεται έπειτα από μήνυση της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου η οποία ζητά δεδουλευμένα υποστηρίζοντας ότι πληρωνόταν από τον φορέα για έργο που παρείχε στην Πλεύση Ελευθερίας .

Κι ενώ το προεδρείο διέκοψε τη συνεδρίαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα κατά τη διάρκεια του διαλειμματος η κα Κωνσταντοπούλου βιντεοσκόπησε με το κινητό της συνομιλία του κ. Λαζαρίδη με τον κ. Μυλωνάκη ανεβάζοντας το βιντεο στο tik tok.

Η συνεδρίαση επανήλθε σε κλίμα τεράστιας έντασης με τον διάλογο να είναι χαρακτηριστικός:

Μ.Λαζαρίδης: Η σεξίστρια Κωνσταντοπούλου αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει.

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Συνομιλούσατε στο διάλειμμα με τον Μυλωνάκη. Είναι μάρτυρας…

Μ.Λαζαρίδης: Στο παραλήρημα της άρχισε να με ρωτά τι είπα για τον πατέρα της. Μετά απείλησε την κυρία Λιακούλη να πάρει πίσω αυτό που κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα για υπάλληλο της βουλής που έφυγε με κλάματα λόγω της έντασης που προκαλεί η κα Κωνσταντοπούλου. Της είπε ότι αν δεν το πάρει πίσω θα πράξει τα δέοντα. Την ίδια ώρα η κα Κωνσταντοπούλου δεν είπε τίποτα για την καταγγελία του κ. Μηταράκη για εμπλοκή της με ΜΚΟ

Ζ.Κωνσταντοπούλου:Έχω ζητήσει το λόγο

Μ.Λαζαρίδης: Εμπλοκή της ίδιας και του κόμματός της σε ΜΚΟ. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Να μου τα θέσετε. Ποια είναι τα ερωτήματα;

Μ.Λαζαρίδης: Ποια τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοδότηση της ΜΚΟ; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων; Δηλώνει την συμμετοχή της στην ΜΚΟ στο πόθεν έσχες. Η κα Κωνσταντοπουλου ενώ τέθηκαν ερωτήματα δεν απάντησε.

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης

Μ.Λαζαρίδης: Να μας πει η κα Κωνσταντοπούλου επίσης αν η μητέρα της έπαιρνε χρήματα ως επίδομα ανηλίκων ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί.

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης – είστε συκοφάντης

Μ.Λαζαρίδης: Τα επιστρέψατε τα χρήματα;

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης

Μ.Λαζαρίδης: Αν δεν απαντήσει με στοιχεία θα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Θα δώσω στην δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο απεικονίζεται Λαζαρίδης – Μυλωνάκης να συνεννοούνται. Δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανένα ο μάρτυρας. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Λαζαρίδης να μην λέει τίποτα όταν τον ρώτησα τι είπε με για τον πατέρα μου

Μ.Λαζαρίδης: Είπα ότι τοποθετήθηκε πρόεδρος Παναθηναϊκού

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Γιατί με διακόπτετε … Αυτό τη καταγγελία (σ.σ. για τα επιδόματα ανηλίκων) την είχαν κάνει 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μετά μου ζήτησαν συγγνώμη. Τριαντάφυλλος Κασσής και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι. Οποίος τολμήσει να ανακινήσει την συκοφαντία αυτή θα έχει αγωγή.

Η κα Λιακούλη είπε ότι εγώ προκάλεσα κλάματα σε υπάλληλο βουλής. Να μας πει τώρα εδώ αν το ισχυρίζεται. Αν το ισχυρίζεται να με ενημερώσει ποιος είναι ο υπάλληλος για να ερευνηθεί γιατί έχω άριστη σχέση με τους υπαλλήλους βουλής.

Ο Λαζαρίδης δεν ρωτά τον Μυλωνάκης για τις εταιρείες του. Αν η ΝΔ εννοεί τον φορέα Δικαιοσύνη για Όλους, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας . Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με την διαχείριση της παρά με την ίδρυση της. Απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους. Ο Λαζαρίδης να απαντήσει εάν είχε πάρει χαμπάρι όταν χασκογελούσε δίπλα στον Τσοχατζόπουλο και περνούσαν οι μίζες.