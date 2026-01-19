Κωνσταντίνος Τασούλας: Συλλυπητήρια στον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ' για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ', εκφράζοντας εκ μέρους του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τα θύματα του χθεσινού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία.

Ειδικότερα, στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα χθες στην Ισπανία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών ακόμη.

Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ελληνικού λαού, θα ήθελα να εκφράσω προς τη Μεγαλειότητά Σας, προς τον λαό της Ισπανίας και προς τις οικογένειες των θυμάτων τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπαράστασή μου. Οι σκέψεις μας συνοδεύουν, επίσης, τους τραυματίες, στους οποίους εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση».