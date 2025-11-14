Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Πάει να βγάλει χρήματα καταθέτοντας στη δημόσια σφαίρα ό,τι γινόταν» - Real.gr

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο του, εξαπέλυσε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για εμπορευματοποίηση των πολιτικών θέσεων.

Μιλώντας στο MEGA, η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο AI πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, τον σύντροφό της αλλά και για το περιστατικό με την Φαίη Μαυραγάνη.

Συγκεκριμένα, η αναφέρθηκε στην παρουσίαση του προγράμματός της μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο σύντροφός της, Διαμαντής Καραναστάσης ήταν ο «πατέρας» της ιδέας.

«Ο Διαμαντής από την αρχή έχει δεχτεί τρομερό πόλεμο, όταν επιτίθεσαι στον δημιουργό επιτίθεσαι στην καρδιά. Είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος και κρύβεται πίσω από όλες τις ιδέες» είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου για τον σύντροφό της, εκφράζοντας ουσιαστικά την ευγνωμοσύνη της για τον τρόπο που της συμπαραστέκεται και συμπράττει μαζί της για το καλό του κόμματος.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε έρθει σε λεκτική αντιπαράθεση με την Φαίη Μαυραγάνη, ούσα καλεσμένη της στην πρωινή της εκπομπή στον ΣΚΑΪ, από την οποία αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί είπε ότι «δεν μετανιώνω για ό,τι έγινε, υπήρχε μια εμμονή. Από την αρχή υπήρχε μια εμμονή να μιλήσουμε για το ανύπαρκτο που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Όταν επιμένεις να μιλήσουμε για κάτι που δεν υπάρχει ενώ ο κόσμος περιμένει να ακούσει τα σημαντικά τι να κάτσω να συζητήσω; Από την αρχή το κλίμα ήταν έτσι».

«Μου προκαλεί μεγάλη απώθηση το να εμπορεύεται κάποιος τις θέσεις του» είπε αναφερόμενη στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και κλιμάκωσε την επίθεσή της. Πάει να βγάλει χρήματα καταθέτοντας στη δημόσια σφαίρα ό,τι γινόταν. Γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός για να πληροφορηθεί την αλήθεια να πληρώσει; Αρκετά δεν έχει πληρώσει τον Τσίπρα κι όσους χρέωσαν τη χώρα μας;