Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία  - Real.gr

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του εξαπέλυσε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ως μια πρώτη απάντηση σε όσα της καταλογίζει.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Παρεμβαίνοντας στην αναφορά στην Ολομέλεια της Βουλής για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε ως «προδότη». «Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος.

Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορες. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε άλλο σημείο δε σχολίασε πως «το να πουλήσει κανείς τις υποδομές και τους σιδηροδρόμους μας είναι κορυφαία πράξη προδοσίας».