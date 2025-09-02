Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση, την οποία παίρνει αχρεωστήτως γιατί στη Βουλή δεν κάνει τίποτε - Real.gr

Σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου είπε χαρακτηριστικά ότι ο Α. Τσίπρας θα πρέπει να ονομάσει το κόμμα του «Λαγούμι» και σημείωσε ότι «μακάρι να κάνει το απονενοημένο διάβημα (σ.σ. να ιδρύσει κόμμα), για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος».

Οπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός είναι «26 μήνες βουλευτής και είναι άφωνος, ενώ εισπράττει τη βουλευτική αποζημίωση».

Πρόσθεσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι «η ουσία, πάντως, είναι ότι ένας ενεργός βουλευτής άφωνος και βωβός στη Βουλή σε τόσο σοβαρά ζητήματα και κάνοντας συνεντεύξεις λέγοντας ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, αυτό το οποίο στα αλήθεια εννοεί είναι ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας».

«Είναι προφανές ότι δεν του φτάνει η αποζημίωση, την οποία την παίρνει αχρεωστήτως. Υπάρχουν άνθρωποι που κοπιάζουν και μοχθούν. Όταν λέω “φράγκα”, το λέω με την έννοια της συνδιαλλαγής, της συναλλαγής και της διαπλοκής στην οποία επιδόθηκε ο κ. Τσίπρας και από θέση πρωθυπουργού. Θέλετε να μου πείτε ότι ο Αρτεμίου, δικηγόρος συνδεδεμένος με offshore με τα Panama Papers, μπαινόβγαινε στο Μαξίμου για να δίνει νομικές συμβουλές για κοινωνική πολιτική; Ή θέλετε να μου πείτε ότι το σκάνδαλο Πετσίτη είναι σκάνδαλο κοινωνικής πολιτικής;», συμπλήρωσε.