Κωνσταντοπούλου: Ο νέος θάνατος στρατιώτη αποκαλύπτει το επισφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους - Real.gr

Κωνσταντοπούλου: Ο νέος θάνατος στρατιώτη αποκαλύπτει το επισφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους
11:30, 27/11/2025
«Να διερευνηθούν εις βάθος τα αίτια της εγκατάλειψης των στρατοπέδων, των πεδίων βολής, της συνολικής συνθήκης υπηρέτησης της θητείας των νέων», ζητά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στον θάνατο στρατιώτη χθες στη Ρόδο, από έκρηξη χειροβομβίδας.

«Ο νέος θάνατος στρατιώτη, αποκαλύπτει το εξαιρετικά επισφαλές περιβάλλον στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους. Ως δικηγόρος από την αρχή της σταδιοδρομίας μου υπερασπίστηκα με μεγάλο πόνο, οικογένειες παιδιών που είχαν σκοτωθεί από ατυχήματα ή και από σκηνοθετημένες αυτοκτονίες. Είναι υποχρέωσή μας να ψάξουμε βαθιά στα αίτια αυτής της εγκατάλειψης των στρατοπέδων, των πεδίων βολής, της συνολικής συνθήκης υπηρέτησης της θητείας των νέων μας», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας: «Είναι υποχρέωσή μας να δούμε γιατί συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα, αλλά και γιατί στα σύνορα έχουμε πολλές υποτιθέμενες ή πραγματικές αυτοκτονίες. Είναι κάτι που δεν έχει ποτέ ερευνηθεί από το πολιτικό σύστημα και από τη Βουλή, είναι ώρα αυτό να γίνει. Το οφείλουμε στη νέα γενιά».

