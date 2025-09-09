Κωνσταντοπούλου: Σε απόγνωση ο αγροτικός κόσμος της Θεσσαλίας δύο χρόνια μετά τον Daniel - Real.gr

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών «από την καταστροφική θεομηνία Daniel, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου, όπου είχε εκτενή και ουσιαστική συζήτηση με αγρότες της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος «στη συνάντηση αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, οι ελλείψεις σε αποκατάσταση και στήριξη, αλλά και η αποφασιστικότητα της Πλεύσης Ελευθερίας να σταθεί στο πλευρό των πραγματικών αγροτών, υιοθετώντας τις προτάσεις τους.

Ακολουθούν οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Είχαμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ κατατοπιστική συνάντηση με τους αγρότες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου που τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τη σημερινή μέρα, ημέρα συμπλήρωσης 2 ετών από την έναρξη των καταστροφών του Daniel, μου έδωσαν όλη την πληροφόρηση για το πώς είναι η κατάσταση εδώ στην περιοχή.

Αγρότες από 4 διαφορετικά μέρη, Πλατύκαμπο, Γλαύκη, Γαλήνη και Ελευθέριο, το πολύπαθο Ελευθέριο που ακόμη έχει μείνει ουσιαστικά χωρίς καμία αποκατάσταση, μου εξέθεσαν:

Πρώτον την απόγνωση του αγροτικού κόσμου και των μεγαλύτερων αγροτών, αλλά και των νέων αγροτών που δεν τους έχουν καταβληθεί ούτε τα οφειλόμενα από την περασμένη χρονιά, από το 2024. Την απόγνωσή τους για τις φοβερές ζημιές που έχουν υποστεί, με τις απαγορεύσεις της τελευταίας περιόδου λόγω των μέτρων για την ευλογιά που χτύπησαν και τον αμιγώς αγροτικό κόσμο, τους παραγωγούς του τριφυλλιού που απαγορεύτηκε η διακίνησή του, η μεταφορά του από ζώνη σε ζώνη και συνολικότερα τους αγωνιζόμενους αγρότες που μοχθούν.

Την κατάσταση που αντιμετωπίζουν με τις δυσθεώρητες, αστρονομικές χρεώσεις της ΔΕΗ και συνολικά του ρεύματος. Την κατάσταση με το νερό που δεν έχει ακόμη λυθεί.

Την πλήρη έλλειψη σχεδιασμού για τα φράγματα και για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υδροδότησης για την άρδευση. Συνολικά την συνθήκη φτώχειας που έχει επιβληθεί στον αγροτικό κόσμο και τελικά επηρεάζει και συνολικότερα ολόκληρη την περιοχή. Οι άνθρωποι είναι θλιμμένοι.

Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ζητήματα ύπαρξης και σε όλα αυτά η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε οι εξυπνακισμοί, ούτε η φοβερή διαφθορά του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του.

Οι αγρότες δεν έχουν τα απαιτούμενα για να σπείρουν, να θερίσουν, να καλλιεργήσουν, να εξασφαλίσουν τις καλλιέργειες και την παραγωγή τους και ο κ. Μητσοτάκης σπέρνει επιδοτήσεις σε ημέτερους και θερίζει Ferrari, φωτογραφίες, γκλαμουριά και ψευτιά.

Εμείς είμαστε με τους κανονικούς, τους πραγματικούς, τους μαχόμενους αγρότες που περιμένουνε μια πραγματική αγροτική πολιτική.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει θέσεις, προτάσεις για τον αγροτικό τομέα και έχει και τη διάθεση, την πραγματική διάθεση να συζητήσει με τους αγρότες, να ακούσει όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και τις προτάσεις τους και να τις υιοθετήσει, γιατί το λέω καθαρά, οι προτάσεις των αγροτών είναι αυτούσιες προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πιστεύουμε ότι οι πιο αρμόδιοι απ’ όλους για να μιλήσουν για τα προβλήματα, είναι εκείνοι που ζουν τα προβλήματα, οι πιο αρμόδιοι για να δώσουν λύσεις στα θέματα του αγροτικού κόσμου με προτάσεις είναι οι ίδιοι οι αγρότες, τους οποίους δυστυχώς οι εξουσίες και οι κυβερνήσεις δεν ακούν.

Εμείς, λοιπόν, είμαστε εδώ και για να ακούσουμε και για να συζητήσουμε και τώρα για να δούμε, γιατί θα πάμε και στις περιοχές που έχουν πληγεί και δεν έχουν αποκατασταθεί. Είμαστε εδώ και θα ξαναείμαστε εδώ, ξέρετε ότι έρχομαι στη Θεσσαλία πάνω από 15-20 φορές τον χρόνο και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Και είμαστε εδώ επίσης για να πούμε στους αγρότες που αγωνιούν ότι δεν θα τους αφήσουμε, ούτε θα τους ξεχάσουμε, ούτε θα στρίψουμε και θα πάμε για άλλα.

Τα θέματα του αγροτικού κόσμου και του πρωτογενούς τομέα είναι θέματα όλης της κοινωνίας. Εμάς μας ενδιαφέρει η κοινωνία αυτή επιτέλους να ζήσει όπως αξίζει με χαμόγελο, με αξιοπρέπεια, με περηφάνια, μια πραγματική ζωή».