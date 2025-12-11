Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» - Καταδίκασαν την επίθεση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr

Εκτός ορίων βγήκε η σύγκρουση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με τη Μαρία Συρεγγέλα της Νέας Δημοκρατίας με την πρώτη να λέει στη δεύτερη «σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν».

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα η κα Κωνσταντοπούλου είχε στοχοποιήσει την κα Συρεγγέλα , αντιπρόεδρο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζοντας μια φωτογραφία της με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Η κα Συρεγγέλα είχε μιλήσει για αθλιότητα και συκοφαντία. Η κόντρα συνεχίστηκε και σήμερα κατά την εξέταση του κ. Ξυλούρη. Η κα Κωνσταντοπούλου εξ αρχής υποστηρίζει ότι η Ν.Δ «καλύπτει τον κακοποιό» ενώ ειδικά για την κα Συρεγγέλα υποστήριξε ότι τον προστατεύει.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα από τον Κ. Μπάρκα η κα Συρεγγέλα η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα ζήτησε από τον κ. Ξυλούρη να απευθύνεται στους βουλευτές στον πληθυντικό. “Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Σιγά” φώναξε η κα Κωνσταντοπούλου. Η φράση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του εισηγητή της Ν.Δ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος καταδίκασε τα όσα είπε η κα Κωνσταντοπούλου ζητώντας και από τα άλλα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Μ. Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε την άθλια και σεξιστική επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα.

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος

Μ. Λαζαρίδης: Αστεία είστε εσείς

Μ. Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση της Κωνσταντοπούλου και καλώ τα κόμματα της αντιπολιτευσεως να καταδικάσουν . Αν δεν το πράξουν ταυτίζονται με αυτή την άθλια επίθεση. Κι επειδή μιλούσε εκείνη την ώρα ο κ. Μπάρκας τον καλώ να καταδικάσει κι αυτός τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου

Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κύριε Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε ναι τη φράση η οποία ειπώθηκε εναντίον σας.

Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε τον κακοποιό . Δεν ντρέπεστε κυρία Συρεγγέλα που είστε εμπλεκόμενη και φέρατε τον Λαζαρίδη να σας υπερασπιστεί;

Η κα Συρεγγέλα έδωσε τη δυνατότητα και στο ΠΑΣΟΚ να λάβει τον λόγο για να καταδικάσει ωστόσο η εισηγήτρια Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι περιμένει να ενημερωθεί για το τι ακριβώς ειπώθηκε.