Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» - Καταδίκασαν την επίθεση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα η κα Κωνσταντοπούλου είχε στοχοποιήσει την κα Συρεγγέλα , αντιπρόεδρο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζοντας μια φωτογραφία της με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου.
Η κα Συρεγγέλα είχε μιλήσει για αθλιότητα και συκοφαντία. Η κόντρα συνεχίστηκε και σήμερα κατά την εξέταση του κ. Ξυλούρη. Η κα Κωνσταντοπούλου εξ αρχής υποστηρίζει ότι η Ν.Δ «καλύπτει τον κακοποιό» ενώ ειδικά για την κα Συρεγγέλα υποστήριξε ότι τον προστατεύει.
Κατά την εξέταση του μάρτυρα από τον Κ. Μπάρκα η κα Συρεγγέλα η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα ζήτησε από τον κ. Ξυλούρη να απευθύνεται στους βουλευτές στον πληθυντικό. “Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Σιγά” φώναξε η κα Κωνσταντοπούλου. Η φράση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του εισηγητή της Ν.Δ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος καταδίκασε τα όσα είπε η κα Κωνσταντοπούλου ζητώντας και από τα άλλα κόμματα να πράξουν το ίδιο.
Μ. Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε την άθλια και σεξιστική επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα.
Ζ.Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος
Μ. Λαζαρίδης: Αστεία είστε εσείς
Μ. Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση της Κωνσταντοπούλου και καλώ τα κόμματα της αντιπολιτευσεως να καταδικάσουν . Αν δεν το πράξουν ταυτίζονται με αυτή την άθλια επίθεση. Κι επειδή μιλούσε εκείνη την ώρα ο κ. Μπάρκας τον καλώ να καταδικάσει κι αυτός τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου
Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κύριε Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε ναι τη φράση η οποία ειπώθηκε εναντίον σας.
Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε τον κακοποιό . Δεν ντρέπεστε κυρία Συρεγγέλα που είστε εμπλεκόμενη και φέρατε τον Λαζαρίδη να σας υπερασπιστεί;
Η κα Συρεγγέλα έδωσε τη δυνατότητα και στο ΠΑΣΟΚ να λάβει τον λόγο για να καταδικάσει ωστόσο η εισηγήτρια Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι περιμένει να ενημερωθεί για το τι ακριβώς ειπώθηκε.