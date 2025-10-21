Κωνσταντοπούλου στο Kontra News: Χουντικού τύπου η διάταξη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Real.gr

«Εδώ μιλάμε για χουντικού τύπου διάταξη, η οποία είναι ευθέως αντισυνταγματική. Εμείς θα καταθέσουμε αύριο το πρωί και ένσταση αντισυνταγματικότητας αυτής τροπολογίας που πρέπει να την περιμένουν. Δεν φαντάζομαι να νομίζουν ότι θα καταλύουν το Σύνταγμα και εμείς θα στεκόμαστε προσοχή σαν στρατιωτάκια», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας τη Δευτέρα στο Kontra News 19:30 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, για την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Δείτε το βίντεο του Kontra Channel:

Απαντώντας σε ερώτηση αν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός «χουντικού τύπου» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «δεν είναι καθόλου υπερβολικό εξού και αντιδρά όλος ο νομικός και δημοκρατικός κόσμος, σύσσωμη η αντιπολίτευση και ολόκληρη η κοινωνία».

«Και βέβαια η αφορμή με την οποία έρχεται αυτή η διάταξη, μία πράξη δικαιοσύνης, ανθρωπιάς, τρυφερής απεύθυνσης ενός πατέρα προς το νεκρό παιδί του, και όλη αυτή η κοινωνική διαμαρτυρία που έγινε που ήταν νομίζω μία υποδειγματική κοινωνική τοποθέτηση απέναντι στην αδικία, την αρνησιδικία και τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας από την κυβέρνηση», πρόσθεσε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Πείραξε τον κ. Μητσοτάκη το γεγονός ότι αυτός ο πατέρας, κατάφερε, βάζοντας την ζωή του μπροστά, και το σώμα του, την ύπαρξη του να σπάσει τον ασφυκτικό έλεγχο της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Και κατάφερε ουσιαστικά μία πολύ σημαντική ρωγμή στην ελεγχόμενη δικαστική και εισαγγελική λειτουργία που υπάρχει, όχι μόνο στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. ‘Εχουμε το ίδιο φαινόμενο και σε άλλες υποθέσεις που εμπλέκουν την κυβέρνηση, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, σε πολλές υποθέσεις αλλά εδώ πια είναι κάτι το οποίο η κοινωνία το βλέπει, δεν το αντέχει, δεν το ανέχεται», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Και βέβαια είναι και δείγμα πολύ μεγάλης έλλειψης εαυτού και ελλείμματος ηγεσίας το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης απέναντι σε αυτή την μεγαλειώδη πράξη του Πάνου Ρούτσι αντί να υποκλιθεί, αντί να αναγνωρίσει την πράξη και τη σημασία της το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε… έκανε τρεις αναρτήσεις ο κ. Μητσοτάκης. Στην πρώτη είπε “η δικαιοσύνη, εμείς δεν ανακατευόμαστε”. Στην δεύτερη τήρησε σιγή ιχθύος. Στην τρίτη, μετά την λήξη της απεργίας και τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, είπε “τώρα θα δείτε”. Και είπε “τώρα θα δείτε” όχι μόνο στον Πάνο Ρούτσι και στους γονείς και στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στον υπουργό του, τον κ. Δένδια για να μάθει» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.