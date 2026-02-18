Κωνσταντοπούλου στο Kontra News: Παρακράτος Γεωργιάδη στην Επιθεώρηση Εργασίας – Δεν παίρνω πίσω τον χαρακτηρισμό «ελεεινό υποκείμενο» - Real.gr

Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο Kontra Channel και την εκπομπή Kontra News με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

«Δεν παίρνω πίσω τον χαρακτηρισμό “ελεεινό υποκείμενο” για τον Γεωργιάδη» δήλωσε, κάνοντας λόγο για «παρακράτος Γεωργιάδη στην Επιθεώρηση Εργασίας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέλαβε, μετά και τις δηλώσεις της χθες στο Περιστύλιο της Βουλής, ότι η Άννα Καρακίτσου δεν εργάζεται στο κόμμα από τον Φεβρουάριου του 2025 και πλέον ασχολείται με το τραγούδι και με άλλες δουλειές στην Πάρο. Υπενθυμίζεται πως η Άννα Καρακίτσου φέρεται πως έχει καταθέσει μήνυση επειδή δεν έχει πληρωθεί τους τελευταίους μήνες από την Πλεύση Ελευθερίας. Η κα Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ξανά επίσης πως δεν έχει φτάσει καμία μήνυση στα χέρια της.

Εν συνεχεία ανέφερε πως όλη η υπόθεση με τη μήνυση είναι κατασκευασμένη, ώστε η κοινή γνώμη να στρέψει την προσοχή της στην ίδια και όχι στην υπόθεση της Βιολάντα ή του Γιάννη Παναγόπουλου.

Σε άλλο σημείο η κα Κωνσταντοπούλου είπε για τον κ. Γεωργιάδη ότι «είναι ο λαγός της κυβέρνησης, είναι ο αντ’ αυτού του κ. Μητσοτάκη και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει ότι θα του φάει την καρέκλα σε λίγο» και πρόσθεσε ότι «στην κυβέρνηση συγκαλύπτουν κάθε μεγάλη υπόθεση».

«Ο Γεωργιάδης, ενώ έχει διαλύσει τη δημόσια υγεία, έχει ως ενασχόληση παρακράτος στην Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν πάει να ελέγξει τη Βιολάντα και ασχολείται με μία υποτιθέμενη καταγγελία για την οποία η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει ενημερωθεί. Η Άννα Καρακίτσου, έχει πάψει να εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας από τον Φεβρουάριου του 2025, η γυναίκα κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια και βρίσκεται τους περισσότερους μήνες στην Πάρο κάνοντας και άλλες δουλειές. Είναι κατασκευασμένο το θέμα. Μαζί με τύπους όπως οι Κουσουλός και Πολύζου, που παριστάνουν ότι είναι δημοσιογράφοι ενώ δεν είναι, έχουν στήσει επιχείρηση κατ’ επάγγελμα απόπειρα εκβιασμούς σε εκείνους που ενοχλούν το σύστημα», ανέφερε αρχικά.

«Όποιος έχει τυχόν παραλάβει καταγγελία και αντί να ενημερώσει τον καταγγελλόμενο, ενημερώνει τον Άδωνι Γεωργιάδη, όπως κάνουν οι αστυνομικοί φίλοι του, θα πρέπει να ελεγχθεί το τι είδους Επιθεώρηση Εργασίας είναι αυτή και γιατί δεν ελέγχουν αυτούς που πρέπει να ελεγχθούν», συνέχισε.