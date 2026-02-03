Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Αδωνις Γεωργιάδης - Θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Real.gr

Στο στούντιο του Kontra24 στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε βολές κατά του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη τον οποίο αποκάλεσε «κότα», αν και στη συνέχεια το απέσυρε επειδή είναι παρομοίωση με ζώο, όπως είπε.

«Ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε τρεις μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι “κότα”» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Δείτε όλη τη συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: