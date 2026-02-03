Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα» - Real.gr

Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλώντας στο Kontra 24 και τη Λουκία Γκάτσου, εξαπέλυσε βολές κατά του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη τον οποίο αποκάλεσε «κότα», αν και στη συνέχεια το απέσυρε επειδή είναι παρομοίωση με ζώο, όπως είπε.

«Ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε τρεις μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι “κότα”» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Δείτε όλη τη συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Kontra24:

Μιλώντας στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Μήνυση θα της κάνω γι αυτά που είπε περί δόλου στη “Βιολάντα” και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Τώρα επί της ουσίας η κυρία Κωνσταντοπούλου κορόιδεψε τους Ελληνες ψηφοφόρους με κάτι καρδούλες στις περασμένες εκλογές, μπήκε στη Βουλή και μέσα στη Βουλή έφερε μόνο μίσος, συκοφαντία, λάσπη, τοξικότητα και όλα αυτά που εκπροσωπεί δυστυχώς αυτή η πολιτική αρχηγός».

Νωρίτερα το πρωί, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «Κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…τα υπόλοιπα στα δικαστήρια».