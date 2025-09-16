Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8 για Τέμπη: «Αυτό που συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά» - Real.gr

Quantcast
13:46, 16/09/2025
Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Εγώ αισθάνομαι ότι είναι πια μία θλιβερή παρουσία αυτή του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Είναι ένα χρεοκοπημένο πια πολιτικό σχήμα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είναι λοιπόν η δική μας αίσθηση ότι δεν είχε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν έχει τίποτα καινούργιο να πει, τίποτα καινούργιο να εισφέρει, τίποτα να προτείνει», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η δική μας άποψη είναι ότι για να μιλήσουμε για μία πραγματική πολιτική και οικονομική πρόταση πρέπει να έχουμε ρηξικέλευθες προτάσεις, οι οποίες είναι απολύτως εφικτές. Εμείς ξεδιπλώσαμε κάποιες, όπως είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και η εξάλειψη του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα που είναι και επιταγή της Ε.Ε. (…) και η απαλλαγή από ΦΠΑ στις πληγείσες και στις ακριτικές περιοχές», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει σπαταλήσει αμύθητα κονδύλια. Αν δείτε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται 3 δισ. τον χρόνο, δηλαδή έχει διαχειριστεί 18 δισ. επί διακυβέρνησης της ΝΔ και βλέπουμε ότι αυτά έγιναν φεράρι, έγιναν λούσα, γίνανε απαστράπτουσες πολιτικές προσωπικότητες που διαφήμιζαν την χλιδή τους την ώρα που ο αγροτικός κόσμος μοχθεί».

«Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έφαγε με χρυσά κουτάλια από τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έφαγαν οι ίδιοι, τα κομματικά τους στελέχη, οι κομματικοί τους φίλοι, οι δικοί τους, οι ημέτεροι. Μοιράστηκαν αστρονομικά ποσά χωρίς να πάνε εκεί που έπρεπε», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Αυτό που συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Ο ανακριτής της Λαμίας και ο εισαγγελέας Εφετών Λαμίας απροκάλυπτα υπηρετούν τις εντολές του κυρίου Φλωρίδη και της κυβέρνησης και προσπαθούν με άκυρους τρόπους να κλείσουν άρον άρον την ανοιχτή έρευνα για το έγκλημα των Τεμπών».

«Το προσπαθούν γιατί φοβούνται ότι όσο αποκαλύπτονται νέα στοιχεία τόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπουν στο κάδρο και να είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να ελέγξουν πρόσωπα πολιτικά και κυβερνητικά που μέχρι αυτή τη στιγμή προστατεύονται», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

