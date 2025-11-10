Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8: Θα παρουσιάσουμε στο Γκάζι το δίκτυο και το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας - Real.gr

«Είναι μια σημαντική ημέρα για εμάς. Σήμερα στις 19:00 θα παρουσιάσουμε στο Γκάζι το δίκτυο και το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Θα είναι πρωτότυπη και ξεχωριστή εκδήλωση και θα είναι διαδραστική, στο κέντρο θα είναι ο άνθρωπος» πρόσθεσε.

«Το σύστημα βλέπει εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση καταρρέει, έχει ήδη καταρρεύσει δηλαδή, και η Πλεύση Ελευθερίας δεν συναλλάσσεται με το σύστημα και δεν διαπραγματεύεται με τους παραδοσιακούς όρους και αυτό δημιουργεί μια ανησυχία» περιέγραψε.

«Μετά την αποψινή μας εκδήλωση θα επιληφθώ προσωπικά γιατί δεν μπορεί να ανεχόμαστε αυτή την εγκληματική λειτουργία και αυτή την κοροϊδία. Η εικόνα του Αυγενάκη και του Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή είναι εικόνα του απόλυτου εμπαιγμού προς την κοινωνία» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι ανεκτό να κλείσουν τα ΕΛΤΑ, ούτε και επιτρέπεται» σημείωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ερωτηθείσα για την εκταφή του γιου του Π. Ρούτσι απάντησε πως «θα προσδιοριστεί με βάση όλες τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ενδιάμεσα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Έχει να κάνει με την επιστημονική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί».

Ακούστε το ηχητικό: