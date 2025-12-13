Κωνσταντοπούλου: Ταξικό και όχι σεξιστικό το σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν - Έγώ προσωπικά έχω σκίσει πολλά - Real.gr

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ταξικής προέλευσης και όχι σεξιστικό χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν που είπε στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβη κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού εξαπολύοντας επίθεση κατά όσων χαρακτήρισαν ως σεξιστικό αυτό που είπε διευκρινίζοντας ότι η ίδια έχει σκίσει πολλά καλσόν. Η κα Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η φράση προέρχεται από την γυναικεία εργατική τάξη ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας. «Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση. Από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές» είπε.