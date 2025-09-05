Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Παρεμβάσεις με μόνιμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα που υποστηρίζουν τη μεσαία τάξη και την οικογένεια - Τι είπε για Τσίπρα, Καμμένο - Real.gr

Από το «καλάθι της ΔΕΘ» ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον τηλεοπτικό σταθμό Open και, όπως είπε εισαγωγικά, «τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ ενισχύουν το παρόν και υποστηρίζουν το μέλλον».

Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προανήγγειλε «παρεμβάσεις με μόνιμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα, (που) υποστηρίζουν τη μεσαία τάξη και την οικογένεια -τα παιδιά είναι το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας- αυτή είναι η μαγιά των παρεμβάσεων του επόμενου διαστήματος». Παρεμβάσεις που θα φέρνουν «βελτίωση εισοδήματος για αρκετές κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες».

Εκτενής η αναφορά του και για το δημογραφικό -«εθνικό στόχο» το χαρακτήρισε ο υφυπουργός- και κάτω από το ζήτημα αυτό «κρέμονται» αρκετές επιμέρους πολιτικές, φορολογικές κ.ά. Αλλά και «το στεγαστικό κρέμεται κάτω από το δημογραφικό» και στόχος της κυβέρνησης είναι τα νέα παιδιά «να έχουν μια προσιτή στέγη, είτε να αγοράσουν είτε να νοικιάσουν». Με διαρθρωτικά μέτρα που κατατείνουν στην αύξηση της προσφοράς αλλά και με την επιστροφή ενοικίου. Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής».

Συμπερασματικά, «δεν θέλουμε να έχουν άγχος τα νέα παιδιά με την απόκτηση οικογένειας και την απόκτηση σπιτιού» και για το σκοπό απαιτείται ένα μπουκέτο μέτρων, εξήγησε, δηλαδή «ένας συνδυασμός φορολογικής πολιτικής, κινήτρων, κοινωνικής αντιπαροχής και αύξηση διαθέσιμων κατοικιών (που) θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της στρέβλωσης».

Αλλάζοντας ηλικιακή ομάδα και σε ερώτημα για τους συνταξιούχους είπε πως «για μας είναι μια κοινωνική κατηγορία αιχμής και προτεραιότητας, και θα έχουμε πράγματα να πούμε για αυτό και στη συνέχεια».

Επόμενο θέμα συζήτησης, τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούριο από τον κ. Τσίπρα, άρα η συζήτηση αφορά τα πεπραγμένα». Πάντως, σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας έχει το δικαίωμα της επιστροφής, ανέφερε και προσέθεσε ότι «ο μέσος πολίτης περιμένει ένα πλαίσιο αυτοκριτικής» από εκείνον. Ενώ σχολίασε ότι «οι πολιτικές διεργασίες μπορεί να αφορούν πρόσωπα αλλά κυρίως αφορούν κοινωνικά ζητήματα».

Και, «αν ο κ. Τσίπρας έχει να μας πει κάτι για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας, με νόημα και περιεχόμενο, είναι καλοδεχούμενα και θα συζητήσουμε και επ’ αυτών. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη δουλειά που πρέπει να γίνει, από αυτό θα κριθούμε».

Μια τελευταία αιχμή του Θ. Κοντογεώργη για τον πρ. πρωθυπουργό ήταν αυτή: «Κατέστρεψε το Κέντρο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του με τη φορομπηχτική πολιτική του με φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές που έφθαναν το 70% του εισοδήματος και κυρίως -και δεν πρέπει να το ξεχνάμε- με έναν διαιρετικό λόγο. Σημασία έχει ως ηγέτης, πρωθυπουργός, αρχηγός μιας παράταξης να μπορείς να ενώνεις. Ό,τι έχει να πει ο κ. Τσίπρας να το πει», κάλεσε τον πρ. πρωθυπουργό και επανέλαβε: «Εμείς αναμετρώμαστε με προβλήματα, βάζουμε μπροστά τις πολιτικές μας. Ας ακούσουμε προτάσεις επ’ αυτών, έτσι βγάζουν οι πολίτες συμπεράσματα, κρίνουν και συγκρίνουν».

Στο τέλος της συνέντευξης ζητήθηκε το σχόλιο του υφυπουργού για τις συνομιλίες του πρώην υπουργού Πάνου Καμμένου με πρόσωπα που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη «μαφία της Κρήτης». «Είναι πρόσφατες οι θύμησες και όλα αυτά συμπληρώνουν μια εικόνα που υπήρχε διαχρονικά», ήταν το πρώτο σχόλιό του και συμπλήρωσε: «Όπως το λέμε λαϊκά, “από θαύμα ζούμε”. Περάσαμε από δύσκολες καταστάσεις με ανθρώπους που διαχειρίστηκαν πολύ ευαίσθητες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία. Οι συμπολίτες μας έχουν μνήμη. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι μπροστά. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να κυλήσουμε πάλι στο χθες. Είτε αυτό αφορά πολιτικές και νοοτροπίες είτε πρόσωπα», υπογράμμισε κλείνοντας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ