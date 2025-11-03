Κοντογεώργης στον Realfm 97,8 για ΕΛΤΑ: Προφανώς δεν ήταν επαρκής η διαχείριση επικοινωνιακά - Real.gr

Για το «λουκέτο» σε καταστήματα των ΕΛΤΑ και την αναταραχή που προέκυψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Παγκοσμίως η αγορά των ταχυδρομείων έχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα η κατάσταση με τα ΕΛΤΑ έχει καταστεί σταδιακά μη βιώσιμη θα σας έλεγα. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις. Επικοινωνιακά που με ρωτάτε προφανώς δεν ήταν επαρκής η διαχείριση που είχε γίνει, θα σας έλεγα, διότι όντως απαιτείτο να είχε γίνει μία καλύτερη επαφή και με τις τοπικές κοινωνίες», είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Σε ερώτηση για το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ ο Θανάσης Κοντογεώργης απάντησε: «Από εκεί και πέρα σε κυβερνητικό επίπεδο σε αυτό το οποίο με ρωτάτε υπάρχουν οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο κ. Χατζηδάκης. Υπήρξε η συνεργασία που έπρεπε μεταξύ των ΕΛΤΑ, του Υπερταμείου, στο οποίο έχουν υπαχθεί ουσιαστικά τα ΕΛΤΑ εδώ και κάποια χρόνια από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ».

Και συνέχισε: «Βέβαια υπήρξε μία γνώση σε σχέση με την ανάγκη αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης γιατί όντως σε λίγους μήνες να σας το πω έτσι απλά τα ΕΛΤΑ δεν θα μπορούσαν να δώσουν μισθούς. Όταν από το ’24 μέχρι το ’25 έχει μειωθεί 20% το επιστολικό στα δύο, τρία χρόνια λόγω και της επέκτασης και των ψηφιακών υπηρεσιών έχει μειωθεί 40% ο όγκος συναλλαγών των ΕΛΤΑ και ουσιαστικά για τα καταστήματα που μιλάμε έχεις 30 εκατομμύρια έσοδα και 90 εκατομμύρια έξοδα προφανώς υπάρχουν δυσχέρειες».

«Από την άλλη αντιλαμβανόμαστε όλοι την συναισθηματική και συμβολική αξία που έχει το ταχυδρομείο σε κάποιες περιοχές και γι’ αυτό προφανώς χρειαζόταν μία διαφορετική διαχείριση. (…) Αυτή τη στιγμή τι κάνει ο ταχυδρόμος; Ο ταχυδρόμος στο 90% των περιοχών και του πληθυσμού πάει δίνει την σύνταξη, τα δέματα, το επίδομα. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και προφανώς θα καλυφθούν και περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορεί να παρουσιάζεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Ερωτηθείς αν το προηγούμενο διάστημα έγινε η απαιτούμενη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ ο Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε ότι «έχει γίνει. Κοιτάξτε η εύκολη λύση θα ήταν να πούμε γιατί δεν δίνει το ελληνικό Δημόσιο 50, 60, 100 εκατομμύρια – αφού δίνεται από εδώ και από εκεί- δώστε και θα σωθούν τα ΕΛΤΑ. Γνωρίζετε, όμως, ότι από το 2008 και ουσιαστικά από το 2013, γιατί είχε πάρει μία παράταση στα ΕΛΤΑ, άνοιξε η αγορά και υπήρχαν θέματα κρατικής ενίσχυσης. Δεν μπορείς να δώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη και αυτό που ονομάζουμε καθολική υπηρεσία αποζημίωσης που πρέπει να δώσουμε ξέρετε ότι από ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ υπάρχουν ενστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία».

Αναφορικά με την αναστολή του «λουκέτου» στα καταστήματα στην επαρχία για ένα τρίμηνο και σε τι αποσκοπεί ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είπε ότι «νομίζω ότι αυτό, το οποίο δεν έγινε πριν και γι’ αυτό υπήρχε μία ανεπαρκής διαχείριση ως προς αυτό, πρέπει να υπάρξει μία καλύτερη συνεννόηση των ΕΛΤΑ με τις τοπικές αρχές, να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας και όλοι οι αρμόδιοι φορείς για τις υπηρεσίες και πώς θα λειτουργήσουν».

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη δουλειά θα έπρεπε τα ΕΛΤΑ να την είχαν κάνει νωρίτερα. Έστω να γίνει τώρα ειδικά σε περιοχές που όντως μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερες αποστάσεις να γεννώνται περισσότερα ερωτηματικά και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρούμε και τις καλύτερες λύσεις».

«Για μόνιμους υπαλλήλους δεν θα γίνει καμία απόλυση και αυτό το οποίο θα χρειαστεί να γίνει με βάση και το πλάνο των ΕΛΤΑ θα πρέπει να υπάρξει μία ανακατανομή του προσωπικού για να καλύψει αυτές τις νέες υπηρεσίες και ανάγκες. Επομένως σε επίπεδο τακτικού προσωπικού, μόνιμου δεν θα υπάρξει καμία απόλυση πολλώ δε μάλλον όταν θα χρειαστεί και ίσως και με κάποιες μικρές επιχειρήσεις σε κάποιες περιοχές να υπάρξει μία συνεργασία των ΕΛΤΑ όπου υπάρχει ενδιαφέρον και από τους ιδιώτες προκειμένου να παρέχουν σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ αυτές τις υπηρεσίες», διευκρίνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Επιπλέον ο Αντώνης Δελλατόλας μετέφερε πληροφορίες ότι υπάρχει νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον γραμματέα της ΝΔ και πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα. «Για τη δικογραφία δεν γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω (…)η άποψη της κυβέρνησης και η δική μου προσωπικά είναι ότι πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια. Διαφάνεια τι σημαίνει; Ότι αφενός ό,τι έχει να κάνει με την τακτική δικαιοσύνη θα πάρει τον δρόμο του και όσοι αξιοποίησαν τρύπες κακώς του συστήματος και με ευθύνη η οποία έχει αναλυθεί και από την πλευρά της κυβέρνησης αυτοί να λογοδοτήσουν και να επιστραφούν οι παρανόμως καταβληθείσες επιδοτήσεις. Και από την άλλη η διαφάνεια και στον τρόπο που πλέον θα καταβάλλονται οι αγροτικές επιδοτήσεις», ανέφερε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

«Εμείς όπως ξέρετε έχουμε αύριο ένα ορόσημο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσουμε την πρόταση για το νέο ΟΣΔΕ. Σήμερα εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες και αυτά θα αποσταλούν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουν υπάρξει προσυνεννοήσεις. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο προκειμένου να καταβληθούν και εγκαίρως, δηλαδή μέχρι τέλος Νοέμβρη, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Και βέβαια ως έχουμε υποχρέωση, παρουσιάστηκε και προχθές στο υπουργικό, να ψηφιστεί και ο νόμος μέχρι τέλος του χρόνου για την υποκατάσταση ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ», σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

