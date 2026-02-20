Κοντογεώργης στον realfm: Κανείς δεν αρνείται το δικαίωμα σε κανένα εργαζόμενο να διαμαρτυρηθεί, όμως δεν μπορούμε να έχουμε σκηνές βίας - Real.gr

Από τα χθεσινά περιστατικά στο Νοσοκομείο της Νίκαιας ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στον realfm 97,8 και την εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.

«Είναι λίγο απογοητευτικές οι εικόνες αυτές», σχολίασε κατ’ αρχάς υπογραμμίζοντας συγχρόνως την προσπάθεια της κυβέρνησης ιδίως τα τελευταία 3-4 χρόνια «να ανακαινίσουμε τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Δεσμεύσαμε πάνω από 1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα παραδίδονται». Αποτέλεσμα αυτού του έργου, συνέχισε, είναι «καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς και τους γιατρούς».

Σε κάθε περίπτωση, διευκρίνισε, «κανείς δεν αρνείται το δικαίωμα σε κανένα εργαζόμενο να διαμαρτυρηθεί, όμως δεν μπορούμε να έχουμε σκηνές βίας. Αυτό που είδαμε ήταν απογοητευτικό και καταδικαστέο». Επιπλέον, «δεν λέμε ότι έχουν λυθεί τα θέματα της υγείας, προσπαθούμε», αλλά «είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα».

Με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «ο υπουργός Υγείας κάνει τακτικές συναντήσεις με τις ενώσεις των εργαζομένων» του χώρου ευθύνης του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έκλεισε επαναλαμβάνοντας ότι τέτοιες σκηνές, όπως οι χθεσινές, «πρέπει να καταδικάζονται από όλους χωρίς μισόλογα».

Δεύτερο θέμα της συνέντευξης, ήταν οι επισημάνσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για το κυβερνών κόμμα: «Όλοι δουλεύουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες -και ο κ. Δένδιας αυτό κάνει στον τομέα ευθύνης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας», τόνισε και δεν παρέλειψε να σημειώσει το πρωτόγνωρο, όπως είπε, «κυβέρνηση στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης να διατηρεί τόσο υψηλά ποσοστά και μια διευρυνόμενη διαφορά από την αντιπολίτευση». Εξάλλου, προσέθεσε, «οι πολίτες βλέπουν ότι η δουλειά προχωράει, με τα καλά και τα… στραβά».

Κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis, για λογαριασμό του Mega, ο Θ. Κοντογεώργης υπογράμμισε πως υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 38% που «θέλει πολιτική σταθερότητα και εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που προτιμά τη Νέα Δημοκρατία».

Άλλωστε, επέμεινε, «σε ένα διεθνές περιβάλλον που όλα αλλάζουν, χρειάζεται σταθερό τιμόνι, να συνεχίζουμε να προσπαθούμε για την οικονομική ανάπτυξη, να βελτιώνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Αυτό το 38-40% θεωρώ ότι έχει ανοιχτά τα αυτιά του και περιμένει».

Αλλά, συμπλήρωσε, «δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να απευθυνθούμε μόνο στο 35%. Όχι. Η δική μας πολιτική απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και την κοινωνία», επεσήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προσθέτοντας ότι «και από το 60 – 65% υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι στο τέλος μπορεί να μας εμπιστευθούν». Πάντως, συνέχισε, δεν γυρίζει πίσω κάθε μέρα που περνάει και η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην δουλειά της, διαβεβαίωσε.

Ερωτηθείς για τα μετεκλογικά σενάρια, επανέλαβε την κυβερνητική θέση: «Ο δικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, η ιστορία έχει δείξει ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ειδικά σε ευμετάβλητες περιόδους». Ακολούθως, «ο πρωθυπουργός έχει πει ότι προφανώς θα σεβαστεί την κρίση του ελληνικού λαού και ό,τι επιτάσσει το Σύνταγμα θα γίνει», είπε και κατηγόρησε τα άκρα για «τοξικότητα και ρητορική μίσους», που ισχυρίζονται, επιπλέον, ότι θα σώσουν τον λαό, χωρίς καν να λένε το «πώς». Κλείνοντας απηύθυνε τη μομφή προς την αντιπολίτευση ότι «εξαιρετικά σπάνια» έχει ακουσθεί συγκροτημένη πρόταση από αυτήν.

Ακούστε το ηχητικό: