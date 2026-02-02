Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Αλεξοπούλου - Real.gr

«Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Οι κυβερνητικές πηγές κάλεσαν το ΠΑΣΟΚ να εντοπίσει το σημείο που «δήθεν επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου ή να απολογηθεί».

Ειδικότερα, σημείωσαν: «Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

Όταν ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς ‘το τζάμπα πέθανε’, τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του προς τις κυβερνητικές πηγές.

«Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές… αναίτια επισπεύδων», αναφέρει, προσθέτοντας ειδικότερα: «Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη “Βιολάντα” πριν από το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι “διαστρεβλώθηκε” η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους;».

«Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ