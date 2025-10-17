Κόντρα Λαζαρίδη-Γιάννουλη: «Κάνετε το “άσπρο μαύρο”» – «Μάθαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ» - Real.gr

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του συνομιλητή του.

Ο κ. Λαζαρίδης, παίρνοντας πρώτος τον λόγο, τόνισε: «Μέχρι τώρα αποδεικνύεται αυτό που είπα, δηλαδή ότι πρόκειται για μια υπόθεση διαχρονική, διακομματική, που —ναι— ενώ ξεκινήσαμε να κάνουμε πράγματα και στείλαμε υποθέσεις στην ελληνική δικαιοσύνη πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συσταθεί. Εμείς ξεκινήσαμε το ’19, με το που γίναμε κυβέρνηση, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε να λειτουργεί το ’22. Συστάθηκε τον Ιούνιο του 2021.»

Τα λόγια του προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος παρενέβη λέγοντας: «Τι είναι αυτά; Ρωτήστε τον κ. Βάρρα. Πώς γίνεται να κάνετε το “άσπρο, μαύρο” συνέχεια;».

Ο διάλογος δεν άργησε να οξυνθεί, με τον κ. Λαζαρίδη να απαντά: «Μάθαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ.»

Για να ακολουθήσει η ανταπάντηση του κ. Γιαννούλη: «Δεν μάθατε καλά τότε. Είστε ερασιτέχνες και σας πιάνουν συνεχώς με τη γίδα.»

Ο κ. Λαζαρίδης πήρε ξανά τον λόγο, κλείνοντας τη συζήτηση με την επισήμανση: «Ο βασικός στόχος είναι ότι αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσει πλέον στην ΑΑΔΕ, γιατί όταν ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι εμείς δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε, εντάξει, εγώ δεν έχω να πω κάτι διαφορετικό. Όμως, αυτό που λέμε είναι ότι στο τέλος της ημέρας θα πετύχουμε —όπως πετύχαμε στην οικονομία και η Ελλάδα είναι το success story της Ευρωπαϊκής Ένωσης— θα πετύχουμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ να βάλουμε τέλος.»