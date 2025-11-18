Κόντρα on air Καραμέρου - Σδούκου - Δουδωνή: «Είσαι κεντροαριστερή», «δεν θα με σπιλώνετε» - Real.gr

Ένταση επικράτησε στον τηλεοπτικό αέρα ανάμεσα στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή.

Η συζήτηση στον ΣΚΑΪ ήταν γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις φήμες περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, αλλά και τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, θέμα το οποίο, όπως αποδείχθηκε, αποτέλεσε την αφορμή για την ένταση που ακολούθησε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, Σδούκου, Καραμέρος και Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ αντάλλασσαν απόψεις για τα ζητήματα που είχαν τεθεί. Η ένταση κορυφώθηκε όταν, ενώ η Αλεξάνδρα Σδούκου επιχείρησε να σχολιάσει τα περί συνεργασιών στην Κεντροαριστερά, ο Παναγιώτης Δουδωνής τη διέκοψε λέγοντας «αφήστε μας να μιλήσουμε».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Γιώργος Καραμέρος με μια φράση που εξόργισε την εκπρόσωπο της ΝΔ, η οποία τον κατηγόρησε ότι ψεύδεται.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους.

Η έντονη στιχομυθία ανάμεσα σε Σδούκου-Καραμέρο:

Καραμέρος : Κυρία Σδούκου, προέρχεστε από την Κεντροαριστερά, αλλά αφήστε να μιλήσουμε εμείς που μείναμε εδώ

: Κυρία Σδούκου, προέρχεστε από την Κεντροαριστερά, αλλά αφήστε να μιλήσουμε εμείς που μείναμε εδώ Σδούκου : Για ποιον λέτε, είπατε και κάτι άλλο, δεν το άκουσα

: Για ποιον λέτε, είπατε και κάτι άλλο, δεν το άκουσα Παυλόπουλος : Για εσάς λέει, ότι προέρχεστε από την κεντροαριστερά

: Για εσάς λέει, ότι προέρχεστε από την κεντροαριστερά Οικονόμου : Αριστερή και η Σδούκου;

: Αριστερή και η Σδούκου; Σδούκου : Από πού; Με συγχωρείτε δηλαδή με αυτά τα ψέματα που πετάτε. Σας προκαλώ κύριε Καραμέρο. Εμένα δεν θα με σπιλώνετε

: Από πού; Με συγχωρείτε δηλαδή με αυτά τα ψέματα που πετάτε. Σας προκαλώ κύριε Καραμέρο. Εμένα δεν θα με σπιλώνετε Καραμέρος : Σας σπιλώνει; Τι είμαστε, από παρθενογένεση είμαστε όλοι;

: Σας σπιλώνει; Τι είμαστε, από παρθενογένεση είμαστε όλοι; Σδούκου : Υπηρετώ την παράταξη από 20 χρόνων και θα μου πείτε ότι είμαι από την Κεντροαριστερά; Σας παρακαλώ, αφήστε αυτά τα ψέματα

: Υπηρετώ την παράταξη από 20 χρόνων και θα μου πείτε ότι είμαι από την Κεντροαριστερά; Σας παρακαλώ, αφήστε αυτά τα ψέματα Καραμέρος : Κυρία Σδούκου, ως αντιπεριφερειάρχης ερχόμουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τον κύριο Λαφαζάνη δεν ήσασταν; Συνεπωνυμία είναι;

: Κυρία Σδούκου, ως αντιπεριφερειάρχης ερχόμουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τον κύριο Λαφαζάνη δεν ήσασταν; Συνεπωνυμία είναι; Σδούκου : Άντε πάλι τα ίδια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι είμαι υπάλληλος σε ένα υπουργείο;

: Άντε πάλι τα ίδια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι είμαι υπάλληλος σε ένα υπουργείο; Καραμέρος : Συνεργαστήκατε με την πολιτική ηγεσία, αυτό λέω

: Συνεργαστήκατε με την πολιτική ηγεσία, αυτό λέω Σδούκου: Έχω δουλέψει στα 20 χρόνια που είμαι στο υπουργείο με πάρα πολλές ηγεσίες. Αυτό τι σημαίνει, ότι αλλάζουν τα κοινωνικά μου φρονήματα; Μην ξαναπετάξετε για το πρόσωπό μου κάτι το οποίο δεν στέκει.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, ανάμεσά τους, αρκέστηκε στο να παρακολουθεί τον καβγά Σδούκου-Καραμέρου και να χαμογελά. Ωστόσο, λίγο αργότερα στον καβγά ενεπλάκη και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Εξαιτίας του κ. Τσίπρα, η ιδέα της Αριστεράς έχει σπιλωθεί. Όπως κάποτε ντρεπόταν κάποιος να δηλώσει δεξιός, σήμερα τείνει να συμβεί το ίδιο με την Αριστερά. Το έχω πει καθαρά», ανέφερε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Γιώργου Καραμέρου.