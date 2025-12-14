Κόντρα Παπαθανάση-Πολάκη στη Βουλή για την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup - Real.gr

Σε υψηλούς τόνους, ανάμεσα σε κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, συνεχίζεται για τρίτη μέρα, η συζήτηση του Κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

Η συνεδρίασε ξεκίνησε με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Νίκου Παπαθανάση και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη και στο επίκεντρο της βρέθηκε, η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup καθώς και η απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Παπαθανάση στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κ. Πολάκης εναντίον του κ. Πιερρακάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι την εκλογή του την οφείλει στο ότι αποδέχτηκαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την υλοποίηση της συμφωνίας για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που δεν δέχτηκε να κάνει ο κ. Ντάσενμπλουμ η οποία θα επιφέρει πολλά δεινά στην Ηπειρωτική Ευρώπη.

«Έχουμε σημαντικές ιδεολογικές διαφορές με τον κ. Πολάκη αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εσείς χειροκροτούσατε τον Βαρουφάκη και εμείς χειροκροτάμε τον κ. Πιερρακάκη. Σημαντική διαφορά και μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και όσο και να περάσει ο χρόνος δεν θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης.

Από την πλευρά του ο κ. Πολάκης, υποστήριξε ότι ο κ. Πιερρακάκης πριν συμφωνήσει με τον κ. Μητσοτάκη να γίνει υπουργός του, είχε υποστηρίξει, Σημίτη, Παπανδρέου, Βενιζέλο.

«Προειδοποιώ τον κ. Πιερρακάκη. Μην το κάνει. Μην προχωρήσει στο πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Θα γίνει πιο μισητός και από τον κ. Ντάϊσελμπλουμ», είπε και πρόσθεσε ότι «τα έργα που παρουσίασε στην ψηφιακή πολιτική ήταν αέρας κοπανιστός ενώ δικών του ημερών έγινε όργιο ρουσφετιών απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς, φίλους της κυβέρνησης».

Επίσης, ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Πολάκη για αποτυχία στην απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ και θα συνεχίζει να είναι στις πρώτες χώρες της ΕΕ στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει το 65% των εκταμιεύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, είμαστε και παραμένομε στις πρώτες θέσεις και την ερχόμενη εβδομάδα θα υποβάλουμε το έβδομο αίτημα μας, ύψους 1,3 δις ευρώ», απάντησε ο κ. Παπαθανάσης.

