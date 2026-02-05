Kontra24: Στο επίκεντρο η τραγωδία στη Χίο - Real.gr

Quantcast
Kontra24: Στο επίκεντρο η τραγωδία στη Χίο
Kontra24: Στο επίκεντρο η τραγωδία στη Χίο

06:50, 05/02/2026
Kontra24: Στο επίκεντρο η τραγωδία στη Χίο

Στο studio της εκπομπής Kontra24, με τη Λουκία Γκάτσου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, το μέλος του Π.Σ. του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Οικονόμου και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Γιάννης Σαρακιώτης.

Δείτε το βίντεο του Kontra Channel (1:00:00):

