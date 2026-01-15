Κontra24: Στο επίκεντρο τα αγροτικά μπλόκα - Real.gr

Quantcast
Κontra24: Στο επίκεντρο τα αγροτικά μπλόκα

07:03, 15/01/2026
Στο studio της εκπομπής Kontra24, με τη Λουκία Γκάτσου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Πέτρος Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Μελίδης.

Δείτε το βίντεο του Kontra Channel (53:00):

 

 

