Κώστας Κατσαφάδος: Νέα μέτρα για τους πυρόπληκτους τη Δευτέρα - Real.gr

Για τον προγραμματισμό των κυβερνητικών δράσεων σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που συνεχίζουν το έργο τους στη χώρα μας, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Πάτρα σχολίασε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος ερωτηθείς για την κρατική συνδρομή στους πυρόπληκτους δήλωσε ότι «μια σειρά από μέτρα θα τα ανακοινώσουμε τη Δευτέρα».

«Τη Δευτέρα θα μεταβεί ένα κυβερνητικό κλιμάκιο (στην Αχαΐα), το οποίο θα αποτελείται από εμένα, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον γ.γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου θα μιλήσουμε με τους δημάρχους και την Περιφέρεια, ούτως ώστε να δρομολογήσουμε και να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο θα οδηγήσει την Αχαΐα, μετά από αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά, την οποία ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουμε, στην επόμενη μέρα», ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος.

Μιλώντας για τα μέτρα που σχεδιάζονται αναφέρθηκε στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα τρία χρόνια για κάθε σπίτι που έχει υποστεί ζημιές ή καταστροφή που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο ή κόκκινο, μέσω αυτοψίας από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, σημειώνοντας ότι μια σειρά από μέτρα θα ανακοινωθούν την προσεχή Δευτέρα.

Βιώνουμε την κλιματική κρίση με τραγικά γεγονότα

Κληθείς να σχολιάζει το εύρος και την καταστροφική μανία των πυρκαγιών ο κ. Κατσαφάδος απάντησε ότι «δεν μιλάμε για 7 ή 8 μποφόρ, αλλά για ανέμους 9 και 10 μποφόρ». Κάνοντας αναφορά στην αλλαγή του κλίματος είπε: «Η κλιματική κρίση, όχι η κλιματική αλλαγή, είναι εδώ και τη βιώνουμε με τραγικά γεγονότα». Παράλληλα αναφέρθηκε στις καταστροφικές φωτιές σε Ευρώπη και Βαλκάνια.

«Είμαστε εδώ να κάνουμε ότι το καλύτερο και πρώτα και κύρια να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, μετά τις περιουσίες και φυσικά το φυσικό περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος. Σχετικά με τις επικρίσεις για ολιγωρία στην κατάσβεση δήλωσε: «Προφανώς υπάρχουν πάντα περιθώρια για βελτίωση. Η κλιματική κρίση είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που καλούμαστε να ακολουθήσουμε με νέες τεχνολογίες και με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας».

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης εξέφρασε παράλληλα και τα θερμά του συγχαρητήρια «όχι μόνο στα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που για πρώτη φορά ξεπερνούν τους 18.000», αριθμό τον οποίο χαρακτήρισε ως «ρεκόρ για τη Πυροσβεστική Υπηρεσία». Ειδική μνεία έκανε, επίσης, στους εθελοντές, που όπως είπε «κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια» αλλά και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και στους ΟΤΑ οι οποίοι όπως σημείωσε συνέβαλαν στο μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές και να προστατεύσουμε τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

«Δύσκολος ο αγώνας και άνιση η μάχη»

«Είναι ένας αγώνας δύσκολος και μια μάχη άνιση και προφανώς οφείλουμε και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό» δήλωσε στη δημοσιογράφος της εκπομπής «Νewsroom» ο κ. Κατσαφάδος ενώ μιλώντας για την βοήθεια από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης είπε πως «προφανώς μόνοι μας δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε καθώς μόνο την προηγούμενη μέρα καταγράφηκαν πάνω από 120 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα».

Μιλώντας για την Πάτρα που η φωτιά μπήκε στη βιομηχανική ζώνη και σε συνοικίες δήλωσε: «Στην Αχαΐα είχαμε τέσσερις φωτιές χθες στην ίδια περιοχή και στην Πρέβεζα έξι διαφορετικές πυρκαγιές. Δεν είναι ατελείωτοι οι πόροι και οι δυνάμεις που έχει μια χώρα». Γι’ αυτό και όπως είπε, ζητήσαμε να ενεργοποιηθεί ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης.

Ο υφυπουργός κατέληξε εστιάζοντας στα θέματα πρόληψης: «Να θυμίσω τον θεσμό του καθαρισμού των ακαθάριστων οικοπέδων που ξεκίνησε πέρυσι και συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη μάχη, γιατί όταν μιλάμε για το φυσικό περιβάλλον, μιλάμε για την ίδια μας τη ζωή και την περιουσία μας». Καταλήγοντας ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε: «Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας πρέπει να αντιληφθούμε δεν είναι απλά οδηγίες, αλλά είναι εντολές που σώζουν ζωές και περιουσίες». Και όπως τόνισε, μόνο πέρυσι, περισσότερες από 2.000 φωτιές προκλήθηκαν από ανθρώπινο λάθος.