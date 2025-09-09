Κώστας Σκρέκας: «Τα μέτρα στήριξης αποτυπώνουν το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια καλύτερη Ελλάδα» - Real.gr

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως τόνισε, την ώρα που στη Γαλλία συζητούνται μέτρα λιτότητας, στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε φοροελαφρύνσεις, που δείχνουν ότι η χώρα μπορεί να αισιοδοξεί, εφόσον ακολουθείται μια σταθερή οικονομική πολιτική, η οποία επιστρέφει καρπούς στην κοινωνία.

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός διαφέρει από τους προκατόχους του, γιατί ακούει την κοινωνία και προχωρά σε μέτρα στήριξης, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις μελλοντικές γενιές. Πρόκειται για το μέρισμα μιας οικονομίας που πλέον αναπτύσσεται με ρυθμό τριπλάσιο της ευρωπαϊκής μέσης επίδοσης. «Αυτά που δώσαμε είναι αυτά που έχει παράξει η οικονομία και μπορούμε να δώσουμε. Ο,τιδήποτε άλλο θα μας οδηγούσε στη γαλλική εμπειρία», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φορολογική μεταρρύθμιση, εξηγώντας ότι η διόρθωση των φορολογικών κλιμακίων είναι πιο ουσιαστική από μια απλή εφάπαξ παροχή. Με αυτόν τον τρόπο, είπε, κάθε νέα αύξηση εισοδήματος θα μεταφράζεται σε μεγαλύτερο καθαρό όφελος για τους πολίτες. «Αυτό είναι σοβαρή πολιτική», τόνισε, αντιπαραβάλλοντας την επιλογή αυτή με πιο «θεαματικές», αλλά πρόσκαιρες κινήσεις.

Αναφερόμενος στον ΦΠΑ, επεσήμανε ότι το καθεστώς χρειάστηκε εξορθολογισμό, ώστε να στηριχθούν πραγματικά τα ακριτικά νησιά, ενώ σημείωσε ότι η εμπειρία της Ισπανίας, όπου οι μειώσεις ήταν προσωρινές και σύντομα αναιρέθηκαν, δείχνει τα όρια τέτοιων μέτρων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα, χάρη σε ελέγχους και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, έχει καταφέρει να συγκρατήσει τον πληθωρισμό σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν και αναγνώρισε ότι το βάρος για τα νοικοκυριά παραμένει.

Τέλος, στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις για τις οικογένειες και τους νέους, σημειώνοντας ότι καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν έδωσε τόσο γενναία φορολογικά κίνητρα: από τις εκπτώσεις φόρου για πολύτεκνους που ισοδυναμούν με έως και τέσσερις μισθούς τον χρόνο, μέχρι τον μηδενισμό φορολογίας για τους νέους έως 25 ετών και τη μείωση κατά 50% για όσους είναι έως 30 ετών. «Όλες οι κοινωνικές ομάδες, τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες, βλέπουν ότι αυτή η κυβέρνηση τους ακούει και προσπαθεί να τους στηρίξει», κατέληξε ο κ. Σκρέκας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ