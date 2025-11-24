Κώστας Τσιάρας: Πώς θα δοθούν 728 εκατ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους έως το τέλος του μήνα - Real.gr

«Για πρώτη φορά θα καταβληθούν αποζημιώσεις για ζημιές που έγιναν εντός του τρέχοντος έτους», δηλώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Εως τα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθούν η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23, ώστε να στηριχθούν οι παραγωγοί. Το ποσό της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης είναι περί τα 550 εκατ. ευρώ, ενώ το Μέτρο 23 ανέρχεται σε περίπου 178 εκατ. ευρώ», δηλώνει στη Realnews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και προσθέτει «συνολικά, μαζί με την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης που προορίζεται για τους αγρότες στο επόμενο διάστημα, οι ενισχύσεις ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ».

Κύριε υπουργέ, μπορείτε να διαβεβαιώσετε αγρότες και κτηνοτρόφους ότι θα πληρώσετε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως το τέλος Νοεμβρίου;

Η έγκριση του action plan 2 απελευθερώνει τη διαδικασία για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανοίγει και τυπικά τον δρόμο για την πληρωμή των αγροτών. Ο στόχος μας είναι σαφής: έως τα τέλη Νοεμβρίου να καταβληθούν η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23, ώστε να στηριχθούν οι παραγωγοί. Το ποσό της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης είναι περί τα 550 εκατ. ευρώ, ενώ το Μέτρο 23 ανέρχεται σε περίπου 178 εκατ. ευρώ. Επίσης, υπάρχουν οκτώ προγράμματα που γίνεται προσπάθεια να πληρωθούν, καθώς και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για παγετό και άλλες ζημιές του 2025. Για πρώτη φορά θα καταβληθούν αποζημιώσεις για ζημιές που έγιναν εντός του τρέχοντος έτους. Συνολικά, μαζί με την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης που προορίζεται για τους αγρότες το επόμενο διάστημα, ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που θα ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου, είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τα δεδομένα υπέρ των πραγματικών αγροτών. Προχωρούμε δυναμικά στην ίδια μεταρρυθμιστική κατεύθυνση, πάντα προς όφελος των αγροτών μας.

Ποιο θα είναι το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς;

Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης κτηνοτροφίας στην Ε.Ε. για την ασθένεια της ευλογιάς. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί:

44.726.678 ευρώ για ζωοτροφές σε 39.820 δικαιούχους.

48 εκατ. ευρώ για θανατωμένα ζώα και συναφή έξοδα.

Αποζημίωση έως 250 ευρώ/ζώο, όταν η ανώτατη ευρωπαϊκή αποζημίωση δεν ξεπερνά τα 95 ευρώ.

Πρέπει επίσης να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι όλα τα ποσά:

Είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα.

Δεν συμψηφίζονται με οφειλές.

Δεν προσμετρώνται σε εισοδηματικά κριτήρια.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής αποζημιώσεων. Επίσης, προβλέπεται αυστηρός αποκλεισμός των παραγωγών που παραβιάζουν τα μέτρα ή προχωρούν σε παράνομο εμβολιασμό. Πέραν τούτων, επισημαίνω ότι ο πρωθυπουργός εξήγγειλε και έκτακτη στήριξη -υπό τη μορφή εισοδηματικής ενίσχυσης- των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους από τις επιζωοτίες. Πρόκειται για έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί έως το τέλος του έτους και θα εξειδικευθεί την προσεχή εβδομάδα. Τέλος, θυμίζω τη δέσμευσή μας ότι με την εκρίζωση της ευλογιάς θα υπάρξει πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Θα μου επιτρέψετε, όμως, με την ευκαιρία να στείλω ένα μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους και να ζητήσω τόσο από τους ίδιους όσο και από τις περιφερειακές Αρχές να εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα βιοασφάλειας. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κτηνοτροφία. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί.

Ανησυχείτε από τη φημολογία περί νέας δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Για ποιο πράγμα να ανησυχήσω; Η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και στην προσπάθεια να χυθεί άπλετο φως και να μη μείνει καμία σκιά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο.

Εκτιμάτε ότι μπορείτε να αντιστρέψετε το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα στους αγρότες; Ποιες πρωτοβουλίες εξετάζετε;

Η σχέση μας με τους παραγωγούς χτίζεται με έργα. Οχι με λόγια. Γι’ αυτό δίνουμε προτεραιότητα στην έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων, στην επιτάχυνση των προγραμμάτων στήριξης (όπως το πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου) και στην εφαρμογή μέτρων που μειώνουν το φορολογικό και διοικητικό βάρος για τον αγρότη. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δημιουργήσουμε έναν ανθεκτικό πρωτογενή τομέα. Πεποίθησή μας είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα μας χωρίς ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, όπως και ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή χωρίς τη συμβολή του πρωτογενούς τομέα. Κατανοείτε συνεπώς ότι η στήριξη των αγροτών δεν έχει σχέση με τις εκλογικές προσδοκίες της Ν.Δ., αλλά με την επισιτιστική ασφάλεια και την κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη της χώρας.

Σας προβληματίζει ότι η δημοσκοπική βελόνα για τη Ν.Δ. δεν έχει κουνηθεί;

Η πολιτική εμπιστοσύνη κερδίζεται με αποτελέσματα: μέτρα στήριξης των κοινωνικά αδυνάμων, μείωση της ανεργίας, οικονομική ανάπτυξη, προοπτική και ελπίδα στους νέους, καθώς και σωστή διαχείριση κρίσεων. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει να επιδείξει έργο σε αυτούς τους τομείς. Κυρίως, δε, έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας, καθιστώντας την Ελλάδα υπολογίσιμο και σεβαστό εταίρο σε όλα τα διεθνή fora. Ολα αυτά θα τα συνυπολογίσουν οι πολίτες, εκτιμώντας ότι το έργο της Ν.Δ., μέσα από συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, πρέπει να συνεχισθεί.

Με ποιες πολιτικές δυνάμεις μπορείτε να συμπράξετε στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κυβέρνησης συνεργασίας;

Πολιτικά είμαι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Η χώρα έχει ανάγκη από σταθερή διακυβέρνηση, που σε αυτή τη φάση μόνο η Ν.Δ. μπορεί να προσφέρει. Σαφέστατα, υπό τις παρούσες διεθνείς συνθήκες, οι κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα, αλλά αυτό είναι κάτι που μόνιμα επιζητεί η κυβέρνησή μας, έστω και αν συστηματικά το αρνείται η αντιπολίτευση.

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το στεγαστικό πρόβλημα. Τι απαντάτε;

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και των στεγαστικών προβλημάτων είναι μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Φαίνεται άλλωστε και από τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», από τη μείωση της φορολογίας, αλλά και από τα προγράμματα που πρόκειται να εφαρμοσθούν προκειμένου να ανοίξουν προς ενοικίαση διαμερίσματα που σήμερα είναι κλειστά. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, πρέπει να θυμίσω ότι δεν πρόκειται για ελληνικό φαινόμενο, ωστόσο τα μέτρα που λαμβάνονται συνεχώς από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης είναι συνεχή και σταδιακά φέρνουν αποτέλεσμα. Ως κυβέρνηση, αξιοποιούμε κάθε δημοσιονομική δυνατότητα για να στηρίξουμε την κοινωνία, έχοντας ως αρχή την επιστροφή στους πολίτες των αποτελεσμάτων των θυσιών που έχουν κάνει.

Ανησυχείτε ότι το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα μπορεί να μειώσει την επιρροή της Ν.Δ. στον χώρο του Κέντρου;

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα, συνηθίζεται η έκφραση «δεν είναι εποχή για πολιτικούς πειραματισμούς». Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, η απάντηση είναι πώς κάποιος λογικός ψηφοφόρος, που νοιάζεται για τον τόπο του, θα επιλέξει και πάλι ένα «πείραμα» που απέτυχε στην εφαρμογή του; Οσες φορές και αν στηρίξει κανείς κάτι που ήδη απέτυχε, δεν πρόκειται να επιτύχει. Δεν πρόκειται να έχει διείσδυση ο κ. Τσίπρας στο Κέντρο, γιατί οι πολίτες του συγκεκριμένου χώρου δεν πρόκειται να παραγγείλουν ένα «πιάτο» που στην πρώτη δοκιμή που έκαναν τους προκάλεσε «δυσανεξία». Είναι κόντρα στη λογική.

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Σαμαράς κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής σας. Τι απαντάτε;

Σέβομαι τον πρώην πρωθυπουργό και δεν θέλω να σχολιάσω τα λεγόμενά του. Γενικά, όμως, όσοι ασκούν κριτική οφείλουν να προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις.

Η κρίση στο θέμα των ΕΛΤΑ φανέρωσε μεγάλη ένταση στο εσωτερικό της Κ.Ο. της Ν.Δ. Χρειάζονται πρωτοβουλίες εκτόνωσης της δυσαρέσκειας;

Η εσωκομματική συνοχή είναι δεδομένη για τη Ν.Δ. Η πράξη έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στα οποία δεν μπορεί να δοθεί λύση. Και οι λύσεις δίνονται πάντοτε με διάλογο και, κυρίως, με λογική. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψηφίσθηκε για να κάνει μεταρρυθμίσεις και θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της με θετικό κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο.