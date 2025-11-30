Quantcast
Κώστας Τσουκαλάς: Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη - Real.gr
18:15, 30/11/2025
Την επέμβαση της αστυνομίας και τη χρήση χημικών στα επεισόδια με τους αγρότες στη Λάρισα, κατέκρινε με δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρεις ημέρες, το “θαύμα” που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μία. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Και τόνισε πώς «για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία. Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες».

