Κώστας Ζαχαριάδης: Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν άνθρωπος που άλλαξε την ενημέρωση στην Ελλάδα - Real.gr

Στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρεται με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η προσφορά του στην ενημέρωση και στη διαμόρφωση της ελληνικής τηλεόρασης υπήρξε τεράστια και καταλυτική. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν άνθρωπος που άλλαξε την ενημέρωση στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος, σε στιγμές δύσκολες για την ενημέρωση και τη χώρα, στάθηκε δίκαιος και αμερόληπτος και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όπως ακριβώς ήταν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης μεγάλωσε γενιές Ελλήνων τηλεθεατών με την καθημερινή του δουλειά. Ήταν κορυφαίος στη δουλειά του και μαχητής. Πολεμούσε κάθε μέρα. Είναι δύσκολο να είσαι για δεκαετίες κορυφαίος και ο Παπαδάκης το πέτυχε και τον εκτιμούσαν όλοι και το αναγνώριζαν και σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο.

Αποφάσισε το καλοκαίρι του 2025 να σταματήσει την καθημερινή του παρουσία στην τηλεόραση μετά από προσφορά δεκαετιών. Ο κύκλος της προσφοράς του όμως δεν είχε κλείσει. Η πρωινή ζώνη φέτος είναι διαφορετική και πιο φτωχή χωρίς την παρουσία του Παπαδάκη.

Γιώργο σε ευχαριστούμε που μας συντρόφεψες, μας ενημέρωσες, μας μεγάλωσες.

Επίσης Γιώργο κάποιοι από εμάς σε ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο. Που μας εμπιστεύτηκες στην πιο απαιτητική ενημερωτική ζώνη και αυτό μας καθιέρωσε στη δημόσια σφαίρα και την πολιτική ζωή.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους συνοδοιπόρους του στη ζωή και τη δημοσιογραφία, στον Φοίβο, στον Αντώνη, στην ‘Αννυ, σε όλα τα παιδιά της παραγωγής και τους συντελεστές».