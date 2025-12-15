Κωστής Χατζηδάκης στη Realnews: «Είναι η ώρα του διαλόγου» - Real.gr

«Eχουμε τη διάθεση να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα τόσο για τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία μας, που φέτος, πράγματι, πλήττεται περισσότερο», δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Λύση στα προβλήματα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τον διάλογο. Και νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα του διαλόγου», τονίζει στη Realnews ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διαβεβαιώνει ότι «έχουμε τη διάθεση να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα τόσο για τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία μας, που φέτος, πράγματι, πλήττεται περισσότερο».

Να ξεκινήσουμε με την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Είναι σίγουρα μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Mπορεί να βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησης στο εσωτερικό της χώρας;

Θέλω και από εδώ να συγχαρώ τον Κυριάκο για την εκλογή του. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο και μια μεγάλη εθνική επιτυχία που αποτυπώνει τη μεγάλη πρόοδο που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία, τα τελευταία χρόνια, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ελληνική οικονομία είναι ένα παράδειγμα επιτυχίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Και αυτό αποτυπώνεται σταθερά τόσο στις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών και στις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης όσο και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προφανώς, δεν έχουν συνωμοτήσει όλοι αυτοί υπέρ της Ν.Δ. και του Κυριάκου Μητσοτάκη! Βεβαίως το κλίμα αυτό είναι πολλές φορές αναντίστοιχο με το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας. Διότι προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα… Διότι κάνουμε λάθη… Διότι μπαίνουμε στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής μας και υπάρχει μια φυσική κόπωση σε μέρος της κοινής γνώμης… Διότι η αντιπολίτευση σταθερά μηδενίζει τα πάντα και περιγράφει την εικόνα της χώρας με τα πιο μελανά χρώματα. Ολα παίζουν τον ρόλο τους. Πιστεύω, όμως, ότι οι πολίτες, παρά τη δυσφορία που πολλές φορές εκφράζουν, γνωρίζουν ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά. Και αυτό θα αποτυπώνεται στο πολιτικό κλίμα όσο θα πλησιάζουμε προς τις επόμενες εκλογές.

Πάντως, στο εσωτερικό κυριαρχεί η κινητοποίηση των αγροτών. H κυβέρνηση διαχειρίζεται αποτελεσματικά το θέμα;

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και μετριοπάθεια το θέμα. Δεν κουνά το δάχτυλο στους αγρότες και αντιμετωπίζει με ενσυναίσθηση τα προβλήματα που έχουν, αναγνωρίζοντας το δίκαιό τους σε πολλές περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, βρεθήκαμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση με όσα έγιναν το καλοκαίρι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την παρέμβαση της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη χώρα για τις επιδοτήσεις της περιόδου 2016- 2023, η Κομισιόν απαίτησε τη μεταρρύθμιση του συστήματος των επιδοτήσεων. Μάλιστα με δύο επιστολές, που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, μας προειδοποίησε με νέα πρόστιμα και διακοπή των επιδοτήσεων, αν δεν προχωρούσαμε στις αλλαγές.

Επομένως, μέχρι πριν από λίγο καιρό, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι θα πληρωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Εγινε αγώνας δρόμου για να συμφωνήσουμε με την Κομισιόν στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν και να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Και την ίδια ώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν διαδοχικά για έλεγχο οι οικονομικοί εισαγγελείς και η OLAF… Παρ’ όλα αυτά, κινηθήκαμε όσο το δυνατόν ταχύτερα. Θυμίζω ότι η συμφωνία με την Κομισιόν έγινε στις 19 Νοεμβρίου και καταβλήθηκε η προκαταβολή για την ενίσχυση στις 28 Νοεμβρίου. Συνεπώς παρά τις αντιξοότητες και τα προβλήματα του συστήματος πληρωμών -ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν τα έχουμε καταφέρει στον ΟΠΕΚΕΠΕ- αποκαταστήσαμε την κανονικότητα στις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων και ήδη φέτος έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα 2,6 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΛΓΑ και τον κρατικό Προϋπολογισμό και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει καταβληθεί επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ. 600 εκατ. ευρώ, δηλαδή, παραπάνω σε σχέση με πέρυσι! Και οι αγρότες μας θα πρέπει να ξέρουν ότι θα ακολουθήσει εσωτερική ανακατανομή των πόρων που θα περισσέψουν υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων.

Ομως οι αγρότες επιμένουν. Και αρκετοί βουλευτές της Ν.Δ. δεν συμμερίζονται το κυβερνητικό αφήγημα…

Οσοι κινητοποιήθηκαν από την πλευρά των αγροτών αποφάσισαν να κινητοποιηθούν με συγκεκριμένους τρόπους. Τοποθετήθηκε η κυβέρνηση γι’ αυτές τις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, λύση στα προβλήματα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τον διάλογο. Και νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα του διαλόγου. Ηδη με τον Κώστα Τσιάρα συναντήσαμε τους αγρότες της Κρήτης. Στις 5 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει και εκείνος για συνάντηση εκπροσώπους των αγροτών. Οσο για τους βουλευτές της Ν.Δ., ειδικά αυτοί που προέρχονται από αγροτικούς νομούς, είναι λογικό να μας μεταφέρουν την αγωνία τους και να αναζητούν λύσεις στα προβλήματα. Γι’ αυτό και εργαζόμαστε μαζί τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τίθεται, ζήτημα να μην πραγματοποιηθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ;

Είναι, άραγε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιο κελεπούρι και φοβούνται κάποιοι μην το χάσουμε; Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση αυτή έπειτα από όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον συγκεκριμένο φορέα. Εν πάση περιπτώσει, το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συζητείται ήδη στην Επιτροπή της Βουλής! Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η οποία σε συνδυασμό με το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών και βάζει τάξη στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η ΑΑΔΕ έχει όλα τα εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Και εργαζόμαστε καθημερινά ώστε η μεταρρύθμιση να γίνει πράξη. Στο τέλος της δύσκολης αυτής διαδρομής κερδισμένοι θα βγουν οι έντιμοι αγρότες, που θα δουν να παίρνουν παραπάνω χρήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Ποια αιτήματα των αγροτών μπορεί να ικανοποιήσει η κυβέρνηση;

Δεν μπορώ να σας προαναγγείλω τις αποφάσεις της κυβέρνησης που θα προκύψουν μετά τον συνολικό διάλογο που θα γίνει με τους αγρότες. Μπορώ, ωστόσο, να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε τη διάθεση να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα τόσο για τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία μας, που φέτος, πράγματι, πλήττεται περισσότερο. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να κινηθούμε. Πρώτον, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όριο των δυνατοτήτων που μας δίνει ο Προϋπολογισμός. Δεύτερον, δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τη συμφωνία που έγινε με την Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων.

Συζητάμε τον Προϋπολογισμό του 2026. Τι μπορούν να περιμένουν οι Ελληνες;

Το 2026 η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να προχωρά με σταθερά βήματα. Οι Ελληνες θα δουν την οικονομία μας, για μία ακόμη χρονιά, να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, να συγκλίνει περαιτέρω με τις πιο προηγμένες χώρες και τα εισοδήματα να ενισχύονται. Μεταξύ 2019-2026, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 15,7% από το 2019, οι επενδύσεις να έχουν αυξηθεί κατά 96% και οι καθαρές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας κατά 32%, δηλαδή σημαντικά πάνω από τον πληθωρισμό. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος μειώνεται θεαματικά ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ η χώρα προβλέπεται να έχει και πάλι δημοσιονομικό πλεόνασμα. Επιπλέον, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους και δίνει απαντήσεις σε προκλήσεις όπως το στεγαστικό και η στήριξη της περιφέρειας. Επιστρέφοντας, ουσιαστικά, στους πολίτες τα οφέλη της ανάπτυξης.

Ολα τα παραπάνω συνδυάζονται φυσικά με την κάλυψη των κοινωνικών και εθνικών αναγκών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μεταξύ 2019-2026, οι δαπάνες για την υγεία και την άμυνα έχουν διπλασιαστεί! Στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σοβαρότητα με μια σταθερά μεταρρυθμιστική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός συσχετίζει ευθέως την πολιτική σταθερότητα με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Προ ημερών ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκτίμησε ότι το μοντέλο των μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει εξαντλήσει τα όριά του. Μήπως η Ν.Δ. χρειάζεται στρατηγική συμμαχιών;

Εμείς, σε κάθε περίπτωση, θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία, διότι πιστεύουμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο στην πατρίδα μας. Αν, βεβαίως, προκύψει ανάγκη για συνεργασίες, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν αποτελεί παράγοντα αστάθειας.

Ας είμαστε, όμως, ξεκάθαροι: Οι συνεργασίες δεν διατάσσονται. Στις εκλογές του 2023, όταν εφαρμόστηκε ένα σύστημα απλής αναλογικής από τον κύριο Τσίπρα, όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν τονίσει ότι δεν θα συνεργάζονταν ούτε μεταξύ τους ούτε βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το αντιλήφθηκαν οι πολίτες, οι οποίοι έδωσαν στη δική μας παράταξη αυτοδυναμία. Διότι αντιλήφθηκαν ότι η Ελλάδα χρειάζεται πάνω από όλα σταθερότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αφήσει το πόδι από το γκάζι των μεταρρυθμίσεων; Πόσο εφικτό είναι αυτό; Ποια είναι τα κυριότερα «παραδοτέα»;

Πράγματι, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται και τους επόμενους μήνες, όπως ακριβώς μέχρι σήμερα. Μόνο το δεύτερο εξάμηνο του έτους, έχουν γίνει ήδη πράξη, ή ολοκληρώνονται, 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα, στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου, θα εγκριθούν οι μεταρρυθμίσεις για τον επόμενο χρόνο. Μπορώ να σας πω, πιο συγκεκριμένα, έξι μεταρρυθμίσεις που είτε θα τρέξουν είτε θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Πρώτον, θα τρέξουν δύο διυπουργικές πρωτοβουλίες για κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, που συντονίζω προσωπικά. Η μία αφορά την καθημερινότητα και την αντιμετώπιση «ιστοριών καθημερινής τρέλας» από το βαθύ κράτος. Η δεύτερη την απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΙΤΟΣ». Δεύτερον, θα έχουμε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ. Τρίτον, θα προχωρήσουμε στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης με νέους κώδικες και ψηφιακά εργαλεία. Τέταρτον, θα προωθήσουμε νομοσχέδιο για μια πιο ολιστική διαχείριση των υδάτων. Πέμπτον, θα πραγματοποιηθεί ο διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου για το νέο λύκειο και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου. Και, έκτον, θα συνεχίσει, βεβαίως, να εξελίσσεται η μεταρρύθμιση για το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων, με την εφαρμογή του οριστικού, ψηφιακού και διαφανούς συστήματος.

Οι μεταρρυθμίσεις είναι ο μόνος δρόμος για περισσότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα ώστε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας για νέες και καλύτερες δουλειές, για καλύτερα εισοδήματα.