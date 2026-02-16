Κωστής Χατζηδάκης στη Realnews: Η αναφορά του Προέδρου της Τουρκίας στο Διεθνές Δίκαιο, μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει ίσως κάποια σημασία - Real.gr

«Η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια διαδικασία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ακριβώς όπως έχει το δικαίωμα βάσει του ίδιου του Συντάγματος», τονίζει ο Κωστής Χατζηδάκης και αναρωτιέται με νόημα: «Κατηγορήθηκε άραγε ποτέ στο παρελθόν κάποια άλλη κυβέρνηση που εκκίνησε διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης για λαϊκισμό;».

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το βαθύ κράτος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει ότι «προχωρούμε στη μάχη με το βαθύ κράτος, έχοντας κερδίσει ήδη μικρές και μεγάλες νίκες». Σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές, επισημαίνει πως όσο πλησιάζουν «οι πολίτες θα αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο ότι από τη μια πλευρά υπάρχει ένας καπετάνιος, μία ομάδα, ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και από την άλλη στείρα άρνηση και έλλειψη κάθε δημιουργικής ατζέντας. Οπως είναι διαμορφωμένο το σκηνικό, μόνο με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να κάνει σταθερά βήματα μπροστά».

Είστε αισιόδοξος ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα εισέλθουν εκ νέου σε μια φάση έντασης τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο και στο πεδίο, μετά και το πρόσφατο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν;

Με την Τουρκία επιδιώκουμε σταθερά ήρεμα νερά, ενισχύοντας την ίδια στιγμή τη θέση της πατρίδας μας με μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως Belharra, Rafale, παραγγελία F-35, οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, συμφωνία με τη Chevron για εξερεύνηση υδρογονανθράκων. Ολοι θυμόμαστε τις εντάσεις της περιόδου 2020-2021 και τους μετανάστες που προσπαθούσαν να περάσουν τον Εβρο. Πλέον έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Εχουμε καλύτερη συνεργασία στα θέματα μετανάστευσης, έχει μειωθεί ο αριθμός των παραβιάσεων, ενώ Τούρκοι τουρίστες επισκέπτονται τα νησιά μας με το ειδικό καθεστώς της Χρυσής Βίζας. Οσον αφορά τη μεταξύ μας διαφορά, που για εμάς είναι αποκλειστικά η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, πάγια θέση μας είναι η υπογραφή συνυποσχετικού για την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η αναφορά του Προέδρου της Τουρκίας στο Διεθνές Δίκαιο, μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει ίσως κάποια σημασία.

Παρουσιάσατε τον οδικό χάρτη των κυβερνητικών δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για το 2026. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι σημαντικότερες; Μπορείτε να δεσμευθείτε ότι η κυβέρνηση θα προλάβει τις προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να μη χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι;

Πράγματι, παρουσιάσαμε με τον Ακη Σκέρτσο 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και δέκα βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026. Οι πολίτες έτσι μπορεί να ξέρουν και να μας κρίνουν για τις δεσμεύσεις μας. Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε πράξη είναι η εξέταση και η απλοποίηση των διαδικασιών της πλατφόρμας «ΜΙΤΟΣ», η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο Δημόσιο, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία, η εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων στη Δικαιοσύνη, η εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ενώ οι παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που παρουσίασα προσωπικά, η θεσμοθέτηση του νέου λυκείου και του εθνικού απολυτηρίου, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης στο Κτηματολόγιο είναι ορισμένες από τις βασικές νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα διαδίδονται, βρίσκεται ψηλά, δηλαδή στην ένατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ενωση όσον αφορά τις εκταμιεύσεις, οι οποίες έχουν φτάσει στο 65%. Κάνουμε αγώνα δρόμου, ώστε να μη χάσουμε ούτε ένα ευρώ.

Παρουσιάσατε πρόσφατα το νομοσχέδιο για το βαθύ κράτος. Θεωρείτε ότι αυτή η παρέμβαση θα λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά στην επαφή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες;

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δημόσιο με ένα νομοσχέδιο. Αυτό όμως που θα πετύχουμε με τις παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που τονίζω ότι θα είναι όλες άμεσης εφαρμογής, είναι να δώσουμε τέλος σε μια σειρά από σκηνικά που εκνευρίζουν δικαιολογημένα τους πολίτες. Αντί να προσκομίζουν ξανά και ξανά δικαιολογητικά που ήδη έχει η δημόσια διοίκηση, θα αρκεί πλέον μια υπεύθυνη δήλωση. Αντί να διεκδικεί το Δημόσιο περιουσίες πολιτών με οθωμανικά φιρμάνια, ορίζουμε τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα απέχει. Θυμάστε ότι στο παρελθόν το κράτος διεκδικούσε π.χ. ολόκληρη τη Σαρωνίδα και τη μισή Καρδίτσα. Αντί να ψάχνουν οι πολίτες με τηλέφωνα στις υπηρεσίες τι γίνεται με την αίτησή τους, θα μπορούν πλέον να το βλέπουν ηλεκτρονικά. Αντί να πηγαίνουν σε υπηρεσίες που ενδεχομένως εκείνη την ώρα να μην εξυπηρετούν το κοινό, θα μπορούν να βλέπουν στην ιστοσελίδα των φορέων το ωράριό τους. Είναι, πιστεύω, ρυθμίσεις κοινής λογικής. Και φυσικά δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία πρωτοβουλία μας στη μάχη με το βαθύ κράτος. Η δική μας κυβέρνηση είναι που πέτυχε τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, την ταχεία απονομή των συντάξεων, που προώθησε την αξιολόγηση στο Δημόσιο και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και έχουμε μπροστά μας τη μεταρρύθμιση του ΟΣΕ που ήδη είναι σε εξέλιξη, τη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο Δημόσιο. Προχωρούμε, λοιπόν, στη μάχη με το βαθύ κράτος, έχοντας κερδίσει ήδη μικρές και μεγάλες νίκες.

Νέα εστία πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί η εκκίνηση από την κυβέρνηση της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι εντάσσετε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία στους μικροπολιτικούς σας υπολογισμούς με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Προ ολίγων ημερών ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για συνταγματικό λαϊκισμό. Τι απαντάτε;

Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια ευκαιρία για επανεκκίνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά τις απαραίτητες φυσικά συναινέσεις. Επανεκκίνηση η οποία μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη νομοθετική, στην εκτελεστική και στη δικαστική εξουσία. Σέβομαι τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί άλλωστε στην κυβέρνηση Σαμαρά σε πολύ δύσκολες για τη χώρα στιγμές. Ωστόσο, η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια διαδικασία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ακριβώς όπως έχει το δικαίωμα βάσει του ίδιου του Συντάγματος. Κατηγορήθηκε άραγε ποτέ στο παρελθόν κάποια άλλη κυβέρνηση που εκκίνησε διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης για λαϊκισμό; Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Το Σύνταγμα δεν υπάρχει εν κενώ, αποτυπώνει τις εξελίξεις της κοινωνίας, αλλά και του κόσμου. Αρνείται κανείς ότι η Αναθεώρηση οφείλει να λάβει υπ’ όψιν της εξελίξεις όπως η κλιματική κρίση ή η τεχνητή νοημοσύνη; Αρνείται άραγε κανείς ότι υπάρχουν πεδία που η ίδια η κοινωνία ζητά να υπάρξει αλλαγή, όπως η σύνδεση της αξιολόγησης του Δημοσίου με την άρση της μονιμότητας ή η αναθεώρηση του άρθρου 16; Γιατί λοιπόν κατηγορείται η κυβέρνηση για συνταγματικό λαϊκισμό, αλλά όχι η αντιπολίτευση που αρνείται, λιγότερο ή περισσότερο, τις όποιες αναγκαίες συναινέσεις; Και ακόμα περισσότερο, όταν η ίδια η αντιπολίτευση επισημαίνει κακώς κείμενα, αλλά αρνείται να τα αλλάξει! Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω να μην πάει αυτή η ευκαιρία χαμένη.

Κατά την επίσκεψή σας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αναφέρατε ότι η ανάπλαση του Ελαιώνα θα θυμίζει ένα μικρό Ελληνικό. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το project;

Πράγματι, μιλάμε για μια περιοχή που είναι εγκαταλελειμμένη για δεκαετίες και θα αποκτήσει μια νέα, τελείως διαφορετική εικόνα. Το project περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση των μεταφορικών εταιρειών στη Φυλή, την αλλαγή των χρήσεων γης για να επιτραπεί και η κατοικία, τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ, αλλά και διάφορες αναπλάσεις στην περιοχή. Ενα τμήμα αυτού του σχεδίου, που μου ανέθεσε ο πρωθυπουργός να συντονίσω προσωπικά σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους δήμους της περιοχής, είναι και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που στόχος μας είναι να είναι έτοιμο για χρήση το καλοκαίρι του 2027.

Παρά το άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται ακόμη μακριά από τον πήχυ της αυτοδυναμίας. Εχετε εναλλακτική στρατηγική; Εάν ναι, με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε κυβερνητικό επίπεδο;

Ούτε πριν από τις εκλογές του 2023 θα πόνταρε κάποιος άνετα σε μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τελικά την πήραμε. Και τον ίδιο στόχο θα έχουμε και για τις εκλογές του 2027. Ολοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ξεκαθαρίζουν ήδη, όπως και το 2023, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε βεβαίως και μεταξύ τους. Αρα, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θεωρώ ότι οι πολίτες θα αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο ότι από τη μια πλευρά υπάρχει ένας καπετάνιος, μία ομάδα, ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και από την άλλη στείρα άρνηση και έλλειψη κάθε δημιουργικής ατζέντας. Οπως είναι διαμορφωμένο το σκηνικό, μόνο με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να κάνει σταθερά βήματα μπροστά.

Εντοπίζετε ολιγωρία ή αστοχίες σε πολιτικό επίπεδο σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για τις απευθείας αναθέσεις έργων επαγγελματικής κατάρτισης και τις κατηγορίες περί υπεξαίρεσης κονδυλίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος; Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ακόμη ένα σκάνδαλο με εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών. Τι απαντάτε;

Είναι άλλο πράγμα η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση -που η Ελλάδα κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου- και άλλο αν οι διαδικασίες προχωρούν με διαφάνεια ή όχι. Για το δεύτερο ζήτημα, πραγματοποιείται μια σειρά από ελέγχους από την κυβέρνηση, το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την Κομισιόν, από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Από τους ελέγχους αυτούς άλλωστε προέκυψαν και στοιχεία για τη συγκεκριμένη περίπτωση.