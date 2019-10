Κουμουτσάκος: Η κυβέρνηση διαχειρίζεται το προσφυγικό σε συνθήκες μίνι - κρίσης - Να οργανώσει η ΕΕ στιβαρό μηχανισμό επιστροφών

Την ανάγκη να οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν «στιβαρό μηχανισμό επιστροφών» μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας στο συνέδριο του Economist «The Third Sustainability Summit for South-East Europe and the Mediterranean», που διεξάγεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.