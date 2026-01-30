Κουντουρά προς Κυπριακή Προεδρία: Ζητούμε ευρωπαϊκό οργανισμό για την οδική ασφάλεια, ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοδοτικής στήριξης των νησιών και επαρκή κονδύλια για τον τουρισμό - Real.gr

Να στηρίξει η Κυπριακή Προεδρία στην πράξη την οδική ασφάλεια στην ΕΕ, τη συνδεσιμότητα των νησιών, τον τουρισμό, και τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές, ζήτησε η Έλενα Κουντουρά στην παρέμβασή της στην Επιτροπή TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου παρουσίασαν τις προτεραιότητες ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη και ο αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Η Έλενα Κουντουρά, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής TRAN, απευθυνόμενη στους Υπουργούς, ζήτησε συγκεκριμένα η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε αυτό το εξάμηνο, να στηρίξει την πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για Ευρωπαϊκό Οργανισμό Οδικών Μεταφορών.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που στην προηγούμενη θητεία ήταν εισηγήτρια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση-ψήφισμα για την Οδική Ασφάλεια, δίνει απόλυτη προτεραιότητα στα θέματα ασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σημειώνεται ότι για όλες τις άλλες μεταφορές, στην αεροπορία, τη ναυτιλία και το σιδηρόδρομο, υπάρχουν αντίστοιχοι οργανισμοί.

Το θεσμικό αυτό κενό, όπως τόνισε η Έλενα Κουντουρά, αφήνει την Ευρώπη εκτεθειμένη σε κατακερματισμένη εποπτεία και ασυνεπή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων στα κράτη μέλη.

Επιπλέον, ζήτησε από τον Υπουργό Μεταφορών να στηρίξει τη μετακίνηση του Συμβουλίου από τη θέση που υιοθέτησε και αποδυναμώνει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές.

Τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δεχθεί καμία μείωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων των επιβατών στις αερομεταφορές, και καμία υποχώρηση από το όριο των τριών ωρών καθυστέρησης και τα υφιστάμενα επίπεδα αποζημίωσης, που αποτελούν πυλώνα ουσιαστικής προστασίας των επιβατών.

Στις προτεραιότητες από πλευράς της, η Έλενα Κουντουρά ζήτησε επαρκή χρηματοδοτική στήριξη του τουρισμού από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό που καταρτίζεται από την Κομισιόν και θα παρουσιαστεί την άνοιξη.

Συγχρόνως, ζήτησε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές και πρότεινε να δημιουργηθεί ειδικός ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοδότησης για την αντιστάθμιση του κόστους της συνδεσιμότητας στο νέο ΠΔΠ, ως συμπληρωματικού εργαλείου της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

Το βίντεο της παρέμβασης: